Süper Lig özeti (24.05.19)

DENİZLİSPOR'DA HAREKAT BAŞLADI

Süper Lig'in yenisi Denizlispor'da transfer harekatı başladı. Ege ekibinin, Ankaragücü'nden golcü Orgill, F.Bahçeli Tolga Ciğerci'nin kardeşi Almanya'da Berliner AK'de oynayan ön libero Tolcay Ciğerci ve Fortuna Köln'den orta saha Okan Kurt'la ilgilendiği öğrenildi.



DOUGLAS'IN TALİBİ ÇOK

Sivas'ın Brezilyalı sağ beki Douglas, transferi hakkında çarpıcı konuştu. Yiğido'yla kiralık kontratı biten ve adı Galatasaray'la anılan Douglas, "Sadece Türkiye'den değil, Japonya'dan da, İtalya'dan da teklif aldım. Lig bitince tatilden sonra kararımı vereceğim" dedi.



KAYSERİ'DE BIYIK AYRILDI

Kayserispor'da kontratı sona eren ve takımdan ayrılan Kamerunlu stoper Kana Biyik Kayseri'den ayrıldı. Bir veda mesajıyla taraftarlara da teşekkür eden 29 yaşındaki futbolcu, 3 sezon oynadığı sarı-kırmızılılarda 92 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asiste imza attı.



GÖZTEPE'Yİ KAPTAN BETO MOTİVE EDİYOR

Sahasında yarın Ankaragücü'nü yenerek kümede kalışını ilan etmek isteyen Göztepe, sezon finaline hazır. Tesislerde kamptaki takımın, sarı-kırmızılı camiaya galibiyet sözü verdiği belirtildi. Özellikle kaptan kaleci Beto'nun takım arkadaşlarını motive etmek için büyük çaba gösterdiği bildirildi.