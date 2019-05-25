Süper Lig özeti (24.05.19)
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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özeti (24.05.19)

Süper Lig özeti (24.05.19)

Spor Toto 'de önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak derledik. İşte detaylar...

DENİZLİSPOR'DA HAREKAT BAŞLADI
Süper Lig'in yenisi Denizlispor'da harekatı başladı. Ege ekibinin, Ankaragücü'nden golcü Orgill, F.Bahçeli 'nin kardeşi 'da Berliner AK'de oynayan ön libero Tolcay Ciğerci ve Fortuna Köln'den orta saha 'la ilgilendiği öğrenildi.

DOUGLAS'IN TALİBİ ÇOK
Sivas'ın Brezilyalı sağ beki Douglas, transferi hakkında çarpıcı konuştu. Yiğido'yla kiralık kontratı biten ve adı 'la anılan Douglas, "Sadece 'den değil, 'dan da, 'dan da teklif aldım. Lig bitince tatilden sonra kararımı vereceğim" dedi.

KAYSERİ'DE BIYIK AYRILDI
'da kontratı sona eren ve takımdan ayrılan Kamerunlu stoper Kana Biyik 'den ayrıldı. Bir veda mesajıyla taraftarlara da teşekkür eden 29 yaşındaki futbolcu, 3 sezon oynadığı sarı-kırmızılılarda 92 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asiste imza attı.

GÖZTEPE'Yİ KAPTAN BETO MOTİVE EDİYOR
Sahasında yarın Ankaragücü'nü yenerek kümede kalışını ilan etmek isteyen , sezon finaline hazır. Tesislerde kamptaki takımın, sarı-kırmızılı camiaya galibiyet sözü verdiği belirtildi. Özellikle kaptan kaleci Beto'nun takım arkadaşlarını motive etmek için büyük çaba gösterdiği bildirildi.

  1. 25.5.2019
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