Nihat Özdemir: Hedefimiz ilk 10 – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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: Hedefimiz ilk 10

Nihat Özdemir: Hedefimiz ilk 10

’le yaptığımız projeleri devam ettirmek, yenilerini eklemek, Türk futbolunu ileriye taşımak için seçimde adayım. futbolunu ilerletmek ve dünyada ilk 10’da yer almasını sağlamak olacaktır

Federasyonu Başkan Vekili , 'nin 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını açıklayan 69 yaşındaki Nihat Özdemir, kulüplerin borçlarından, VAR'a, MHK'den yabancı sayısına birçok konuda yapmak istediklerine değindi. Özdemir, "'le yaptığımız projeleri devam ettirmek, yenilerini eklemek, Türk futbolunu ileriye taşımak için 1 Haziran'daki seçimde adayım. Futbolun Nihat ağabeyi olarak 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim. Tecrübemle, bilgimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum" diye adaylığını duyurdu.

ARKADAŞLARIMIZ KULÜP CEKETLERİNİ ASACAK!
Türk futbolunda çıtayı en yükseğe çekeceklerinin altını çizen Özdemir, " futbolunu ilerletmek ve dünya sıralamasında ilk 10 sırada yer almasını sağlamak olacaktır" dedi. Yeni yönetimindeki isimlerini kulüplerle ilişkilerine değinen Nihat Özdemir, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki yeni yönetime seçilecek arkadaşlarımız kulüp ceketlerini dışarıya asarak o yönetime girecekler. Adaletten, rakip takımlara saygı göstermekten başka çareleri olmadığını bilmeleri lazım. Hangi kararı alırsanız alın bir kesim mutlu bir kesim mutsuz olma durumunda. Biz mutsuz olma sayısını minimuma indirmek istiyoruz. Ben ve arkadaşlarım bu konuda kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Nihat Özdemir:

GELECEK SEZON YABANCI SAYISI AYNI KALACAK
Mevcut durumun sürekli devam etmesi söz konusu değil. de Türk spor kamuoyu da aynı şekilde düşünmekte. Bu konuda biz çalışmalarımızı tüm kulüplerle ortak yapacağız. Mutlak suretle bu iş sadece federasyonun görevi değil. Bundan sonraki yabancı sayısı ne olacak, kaç kişi ile sözleşme yapılacağının kararını Kulüpler Birliği yönetim kurulları ile birlikte karar vermeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon son sezondaki yabancı sayılarıyla devam edecektir. Alınacak her karar ondan sonraki sezonlar için geçerli olmakta."

VAR'DA HATA ORANINI SIFIRA GETİRECEĞİZ
MHK'nın emrinde çalışan bazı hakem arkadaşlarımızın verdiği kararlardan bir kesim mutlu, bir kesim mutsuz oldu. Riva'da kurmuş olduğumuz VAR merkezi inanın Avrupa'nın birçok ülkesinde olmayan özelliklere sahip bir sistem. Bu sistemin çok emin olarak uygulanması gerekiyor. Tabi ki hatalar, kusurlar olacak. Ama hedefimiz bunları her geçen gün azaltarak neredeyse hata oranı sıfıra yakın hale getirmemiz lazım. Bunu başaracağız. Uygulamada bazı hatalarımız olmakta. Şampiyonluk maçlarında bile birkaç gol iptal edildi. Tribünlerden ses çıkmadı. Taraftardan saygı var. Tabi ki hatalar var, bu hataları el birliğiyle çözeceğiz.

Nihat Özdemir:

  1. 24.5.2019
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