Nihat Özdemir: "Kulüplerimizin mali yapısını düzelteceğiz"
TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir, kulüplerin mali yapspıyla ilgili "Süper Lig'de birkaç kulüp dışında tüm kulüplerimizin finansal yapılarının bozuk olduğu bilinmektedir. Bununla ilgili bankalarla yeni planlama yaparak kulüplere nefes aldıracak çalışmanın içerisindeyiz. Önemli mesafeler aldık. Bankalarımız da bu projeye gerekli desteği veriyor. İnşallah bu işi çözeceğiz." dedi.
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