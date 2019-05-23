Çaykur Rizespor'un "tekrar" talebine Tahkim Kurulundan ret
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'un "tekrar" talebıne tahkım kurulundan ret

Çaykur Rizespor'un "tekrar" talebıne tahkım kurulundan ret

() Tahkim Kurulu, 'un 'la yaptığı maçın kural hatası iddiasıyla tekrarlanması talebine ilişkin TFF Yönetim Kurulunun vermiş olduğu ret kararını onadı.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, 'in 32. haftasında 'ın 'u 3-2 yendiği maçla ilgili Rize temsilcisinin tekrar talebinin tarafından reddedildiği hatırlatıldı. da Çaykur Rizespor'un itirazını reddederek kararı onadığı kaydedildi.

Öte yandan Tahkim Kurulunun, Akhisarspor'a TFF tarafından verilen 200 bin lira para cezasını 100 bin liraya düşürdü belirtildi.

Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 20'şer bin lira para cezalarını ise onadı.

  1. 23.05.2019
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