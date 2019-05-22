Spor Toto Süper Lig'de 5 karşılaşmada görev yapacak hakemler belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak 5 karşılaşmada görev yapacak hakemler belli oldu. Son dakika haberine göre; 24 Mayıs Cuma günü oynanacak 5 mücadelenin hakemleri, gözlemcileri ve temsilcileri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönecek hakemler şunlar:
24 MAYIS CUMA:
18.00 - Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek
21.00 - Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 - Beşiktaş-Kasımpaşa: Mete Kalkavan
21.00 - Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
25 MAYIS CUMARTESİ:
19.00 - Atiker Konyaspor-Akhisarspor: Ali Şansalan
KARŞILAŞMALAR, HAKEMLER, GÖZLEMCİLER İLE TEMSİLCİLERİN YER ALDIĞI LİSTE ŞÖYLE;
- 22.05.2019
- Güncelleme: 22.05.2019 16:55
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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