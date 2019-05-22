Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 5 karşılaşmada görev yapacak hakemler belli oldu!
22 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Spor Toto Süper Lig'de 5 karşılaşmada görev yapacak hakemler belli oldu!

'de 5 karşılaşmada görev yapacak hakemler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 5 karşılaşmada görev yapacak hakemler belli oldu!

'in 34. ve son haftasında oynanacak 5 karşılaşmada görev yapacak hakemler belli oldu. Son dakika haberine göre; 24 Mayıs Cuma günü oynanacak 5 mücadelenin hakemleri, gözlemcileri ve temsilcileri de 'nun () resmi internet sitesinden duyuruldu.

tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönecek hakemler şunlar:

24 MAYIS CUMA:

18.00 - Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek

21.00 - Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 - Beşiktaş-Kasımpaşa: Mete Kalkavan

21.00 - Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

25 MAYIS CUMARTESİ:

19.00 - Atiker Konyaspor-Akhisarspor: Ali Şansalan

KARŞILAŞMALAR, HAKEMLER, GÖZLEMCİLER İLE TEMSİLCİLERİN YER ALDIĞI LİSTE ŞÖYLE;

  1. 22.05.2019
  2. Güncelleme: 22.05.2019 16:55
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Spor Toto Süper Lig'de 5 karşılaşmada görev yapacak hakemler belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN