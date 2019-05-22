14 kulübe UEFA lisansı
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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14 kulübe lisansı

14 kulübe UEFA lisansı

14 kulübün Lisansı, 5 kulübün ise ’a layık görüldüğünü açıkladı

yaptığı toplantıda 2019-2020 sezonu için ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. 'den Akhisarspor, Konyaspor, Alanyaspor, , , , Fenerbahçe, , , Kasımpaşa, , ile 1.Lig'den Giresunspor ve İstanbulspor UEFA Lisansı almaya hak kazandı. Alt liglerde ise Altınordu, Etimesgut, Hacettepe, Kırklarelispor ve Niğde Anadolu almaya hak kazandı.

5 KULÜP UEFA LİSANSI ALAMADI
Süper Lig'de UEFA lisansı alamayan kulüpler de belli oldu. Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, Ankaragücü, BB Erzurumspor, Bursaspor ve Demir Grup , UEFA lisansı alamadı.

  1. 22.5.2019
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