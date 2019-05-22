14 kulübe UEFA lisansı
TFF Kulüp Lisans Kurulu 14 kulübün UEFA Lisansı, 5 kulübün ise Ulusal Lisans’a layık görüldüğünü açıkladı
TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda 2019-2020 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Süper Lig'den Akhisarspor, Konyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rize, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Başakşehir, Trabzonspor ile Spor Toto 1.Lig'den Giresunspor ve İstanbulspor UEFA Lisansı almaya hak kazandı. Alt liglerde ise Altınordu, Etimesgut, Hacettepe, Kırklarelispor ve Niğde Anadolu Ulusal Lisans almaya hak kazandı.
5 KULÜP UEFA LİSANSI ALAMADI
Süper Lig'de UEFA lisansı alamayan kulüpler de belli oldu. Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, Ankaragücü, BB Erzurumspor, Bursaspor ve Demir Grup Sivasspor, UEFA lisansı alamadı.
- 22.5.2019
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Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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Beşiktaş stoper için Skoric’i istiyor
Toplam 2
Yorum
eray fb avcının peşindeyse bir an önce sözleşme imzalatılsın avcı doğru karar olacak bizim için volkan demirel tecrübeli istenmesede bjkde patlar
14 kulübe UEFA lisansı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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