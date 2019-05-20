Süper Lig'de gelenek bozulmadı – Fotomaç – 20 Mayıs 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Süper Lig'de gelenek bozulmadı

'de gelenek bozulmadı

Süper Lig'de gelenek bozulmadı

Spor Toto 'de şampiyonlukta yerli geleneği bu sezon da bozulmadı.

Spor Toto 'de şampiyonlukta yerli geleneği bu sezon da bozulmadı.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda , dün sahasında 'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

'in çalıştırdığı Galatasaray, ligde 22. kez mutlu sona ulaşırken, şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneği de sürdü.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıdı. Takımlar, son 12 sezonda yerli teknik direktörlerle şampiyonluk ipini göğüsledi.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN SON YABANCI TEKNİK ADAM
Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 12 sezonda Galatasaray 6, 3, Fenerbahçe 2, ise 1 kez şampiyonluk kupasını kazandı.

Bu süreçte Galatasaray, yerli teknik adamlar Fatih Terim ile 4, Cevat Güler ve ile birer kez şampiyonluğa ulaştı. Terim, ligde üst üste 2, toplamda ise 8. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Beşiktaş, yönetiminde 1, ile de 2 kez ligi zirvede tamamladı. Fenerbahçe ise ve yönetiminde şampiyonluk mücadelesinden zaferle ayrıldı.

SAĞLAM YÖNETİMİNDEKİ BURSASPOR'DAN TARİHİ ŞAMPİYONLUK
"Dört büyükler" dışında şampiyonluğa ulaşan tek takım olan Bursaspor, bu unvanı yerli teknik direktör yönetiminde elde etti.

Yeşil-beyazlı takım, idaresinde 2009-2010 sezonunda şampiyon olarak tarihe geçti.

TAKIMLARINI ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYAN TEKNİK ADAMLAR
Süper Lig'de son 12 sezonda takımlarını şampiyonluğa taşıyan teknik adamlar şunlar:

Sezon Takımlar Teknik direktörler
2018-2019 Galatasaray Fatih Terim
2017-2018 Galatasaray Fatih Terim
2016-2017 Beşiktaş Şenol Güneş
2015-2016 Beşiktaş Şenol Güneş
2014-2015 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu
2013-2014 Fenerbahçe Ersun Yanal
2012-2013 Galatasaray Fatih Terim
2011-2012 Galatasaray Fatih Terim
2010-2011 Fenerbahçe Aykut Kocaman
2009-2010 Bursaspor Ertuğrul Sağlam
2008-2009 Beşiktaş Mustafa Denizli
2007-2008 Galatasaray Cevat Güler
  1. 20.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig'de gelenek bozulmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN