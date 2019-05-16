Kasımpaşa'da Riekerink sesleri
17 Mayıs 2019, Cuma
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'da Riekerink sesleri

Kasımpaşa'da Riekerink sesleri

Ligde bitime 2 hafta kala ’da flaş bir şekilde görevinden ayrılan Teknik Direktör ’nin yerine sürpriz bir isim gündeme geldi.

Lacivert-beyazlıların, 'da en son Heerenveen takımını çalıştıran 'ın eski ile bir ön görüşme yaptığı öğrenildi. 56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla yapılan görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.

  1. 16.5.2019
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