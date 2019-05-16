Kasımpaşa'da Riekerink sesleri

Lacivert-beyazlıların, Hollanda'da en son Heerenveen takımını çalıştıran Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink ile bir ön görüşme yaptığı öğrenildi. 56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla yapılan görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.