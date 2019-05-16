Kasımpaşa'da Riekerink sesleri
Ligde bitime 2 hafta kala Kasımpaşa’da flaş bir şekilde görevinden ayrılan Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin yerine sürpriz bir isim gündeme geldi.
Lacivert-beyazlıların, Hollanda'da en son Heerenveen takımını çalıştıran Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink ile bir ön görüşme yaptığı öğrenildi. 56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla yapılan görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.
- 16.5.2019
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Toplam 1
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Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
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YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
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GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Kasımpaşa'da Riekerink sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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