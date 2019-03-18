Medipol Başakşehir Kayseri deplasmanında yara aldı

Lider Başakşehir, tek kale oynadığı, iki topunun direkten döndüğü maçta Kayseri'ye takıldı. 9'da Kudriashov'un şutu direkten döndü. 21'de kale direğinden seken topu kaleci Mert çizgide tuttu ancak pozisyonu takip eden Şamil, ilginç şekilde kalçasıyla golü attı. Faul tartışmaları ise VAR'la son buldu: 1-0. Arda ve Visca, ilk yarıda Başakşehir adına net fırsatları harcayan isimler oldu.



21 HAFTA SONRA SİFTAH

İkinci yarıda Başakşehir'de Gökhan'ın da bir topu direkten dönerken, Visca ve Napoleoni gol kaçırma yarışına girdi. Kayseri'de ise Kravets ve Umut fırsatları harcadı. 90+4'te VAR'dan gelen uyarı ile Sapunaru'nun topa elle müdahalesine, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı verdi. 90+7'de; en son 5. haftada 4-0 kazanılan Antalya maçında gol atan Adebayor, penaltıyla sonucu belirledi: 1-1



BAŞAKŞEHİR'DEN REKOR

34 en fazla şut 10 en fazla isabet 5 yüksek gol beklentisi 8 net gol pozisyonu 15 korner 37 orta 12 şut (Visca) 2 direk



OYUN GÜCÜMÜZ MUTLU ETTİ

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "56 kere ceza sahasına girdik. Yüzde 72 ile oynadık. 15 korner attık ve 37 orta yaptık. 34 şutun 24'ü organizasyon ile yapılmış. Bugünkü oyun gücü beni mutlu etti" dedi.



HAKEM UĞURLU'YA BOZUK PARA ATILDI

Kayserispor taraftarları, 27 hafta sonra Başakşehir maçına atanan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi ve tribünden bozuk para atıldığı görüldü.



KAYSERİ'DE HAKEME TEPKİ

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, karşılaşma sonrasında hakemlere büyük bir tepki gösterdi. A Spor'a konuşan Başkan Bedir, "Aynı penaltı pozisyonu bizim lehimize olsaydı 'VAR' bize de VAR olur muydu. Başakşehir'in penaltısı, penaltı değil. Ben böyle yorumluyorum. Penaltı, penaltı gibi olmalıdır, aslanlar gibi olmalıdır" ifadelerini kullandı.