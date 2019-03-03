Sivasspor'da Yeni Malatyaspor maçının mesaisi başladı
03 Mart 2019, Pazar
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Sivasspor'da maçının mesaisi başladı

Sivasspor'da Yeni Malatyaspor maçının mesaisi başladı

’in 25. haftasında sahasında Evkur ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenmanda, karşısında forma giyen futbolculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla Evkur maçının hazırlıklarına devam edecek.

ile Evkur Yeni Malatyaspor, 8 Mart Cuma günü saat 20.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

  1. 03.03.2019
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