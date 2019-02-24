Mehmet Özdilek: “Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık”
24 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Mehmet Özdilek: “Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık”

: “Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık”

Mehmet Özdilek: “Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü , mağlubiyetinin ardından, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

'in 23. hafta müsabakasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda 'ne 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunanBB Erzurumspor Teknik Direktörü , "Önemli bir maç kaybettik. Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık. Özellikle son haftalarda öne çıkan oyun iştahımız bizi pozitif anlamda ileri taşıyordu. Bunu ilk yarı gösteremedik. Rakip takım seyirci ve evinde oynamasının avantajıyla öne geçti. İkinci yarıda erken bulduğumuz golle maça ortak olduk ama gördüğümüz kırmızı kart sonucu oyundan düştük. 90+2. dakikada yediğimiz golle hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. İleri ki maçlarda bu gidişi tersine çevirmeye çalışacağız" diye konuştu.
  1. 24.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mehmet Özdilek: “Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN