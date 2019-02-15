Süper Lig'de günün özeti! (14.02.19) – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Süper Lig'de günün özeti! (14.02.19)

Süper Lig'de günün özeti! (14.02.19)

takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

ANKARAGÜCÜ AKİGO'YA BİLENDİ
Kasımpaşa zaferiyle galibiyet hasretine son veren Ankaragücü, Akhisar'a bilendi. Mustafa Kaplan, "Akhisar karşısında hedefimiz galibiyet. Çalışmaları verimli şekilde sürdürüyoruz. Takımımıza yeni katılan futbolcularımız büyük oranda adaptasyon sağladı" diye konuştu.

AKHİSAR'DA KAVÇAK DÖNEMİ
Ligde sonuncu sıradaki Akhisar'da 'ın yerine, ilk devrede de Susic'ten sonra geçici olarak görev yapan Cem Kavçak getirildi. Yeşil-siyahlılar, Kavçak yönetiminde Avrupa Ligi'nde Krasnodar maçını 1-0 kaybetmesine rağmen Galatasaray'ı 3-0 yenmeyi başarmıştı.

SİVAS'TA DIABATE MÜJDESİ
Başkanı , Spor'da katıldığı programda camiaya müjde verdi. Otyakmaz, İngiltere'de Leicester'dan kiralanan ve 4 maçta yaptığı 3 asistle dikkat çeken 23 yaşındaki Malili kanat oyuncuları Diabate'yi 1 yıl daha kiralamak istediklerini söyledi.

'BİZİM TAKIMA YAZIK OLMUŞ'
'den puansız dönen Alanya'da , hakemlere isyan etti. Yalçın, "Göztepe maçında, maçtan sonra açıklama yapmadım çünkü pozisyonları izlememiştim. Ama izledikten sonra maalesef bizim takıma da yazık olmuş" dedi.

SIÇRAMA MAÇIMIZ
, lider 'i puansız göndermenin planlarını yapıyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, "Başakşehir'in ne kadar kazanmaya ihtiyacı varsa bizim de var. Çok sabırlı olmamız gerekir. Topun kesinlikle sahibi olmamız lazım. Çok önemli maç. Sıçrama maçımız" dedi.

PFDK CEZA YAĞDIRDI!
, çirkin ve kötü tezahürattan A.Gücü, , ve 'ya tribün bloke verdi. Biletsiz seyirciden Kayseri'ye 100, merdiven boşluklarından A.Gücü'ne 25, 'a 35, Konya'ya 30, sportmenlikten Göztepe'ye 12 bin lira para cezası kesti.

  1. 15.2.2019
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