Süper Lig'de günün özeti! (14.02.19)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
ANKARAGÜCÜ AKİGO'YA BİLENDİ
Kasımpaşa zaferiyle galibiyet hasretine son veren Ankaragücü, Akhisar'a bilendi. Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Akhisar karşısında hedefimiz galibiyet. Çalışmaları verimli şekilde sürdürüyoruz. Takımımıza yeni katılan futbolcularımız büyük oranda adaptasyon sağladı" diye konuştu.
AKHİSAR'DA KAVÇAK DÖNEMİ
Ligde sonuncu sıradaki Akhisar'da Cihat Arslan'ın yerine, ilk devrede de Susic'ten sonra geçici olarak görev yapan Cem Kavçak getirildi. Yeşil-siyahlılar, Kavçak yönetiminde Avrupa Ligi'nde Krasnodar maçını 1-0 kaybetmesine rağmen Galatasaray'ı 3-0 yenmeyi başarmıştı.
SİVAS'TA DIABATE MÜJDESİ
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, TRT Spor'da katıldığı programda camiaya müjde verdi. Otyakmaz, İngiltere'de Leicester'dan kiralanan ve 4 maçta yaptığı 3 asistle dikkat çeken 23 yaşındaki Malili kanat oyuncuları Diabate'yi 1 yıl daha kiralamak istediklerini söyledi.
'BİZİM TAKIMA YAZIK OLMUŞ'
Göztepe'den puansız dönen Alanya'da Sergen Yalçın, hakemlere isyan etti. Yalçın, "Göztepe maçında, maçtan sonra açıklama yapmadım çünkü pozisyonları izlememiştim. Ama izledikten sonra maalesef bizim takıma da yazık olmuş" dedi.
SIÇRAMA MAÇIMIZ
Antalya, lider Başakşehir'i puansız göndermenin planlarını yapıyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, "Başakşehir'in ne kadar kazanmaya ihtiyacı varsa bizim de var. Çok sabırlı olmamız gerekir. Topun kesinlikle sahibi olmamız lazım. Çok önemli maç. Sıçrama maçımız" dedi.
PFDK CEZA YAĞDIRDI!
PFDK, çirkin ve kötü tezahürattan A.Gücü, Kayseri, Rize ve Konya'ya tribün bloke verdi. Biletsiz seyirciden Kayseri'ye 100, merdiven boşluklarından A.Gücü'ne 25, Erzurum'a 35, Konya'ya 30, sportmenlikten Göztepe'ye 12 bin lira para cezası kesti.
- 15.2.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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