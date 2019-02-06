Süper Lig'de günün özeti! (05.02.19)
06 Şubat 2019, Çarşamba
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'de günün özeti! (05.02.19)

Süper Lig'de günün özeti! (05.02.19)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

GÖZLER DENİZ'DE

Ghilas'ı sakatlığa, Jerome'u ise kırmızı karta kurban veren 'nin gol umudu Deniz Kadah olacak. 32 yaşındaki tecrübeli golcü, bu sezon ligde gol siftahı yapamazken, kupada ise 1 kez ağları havalandırdı. Kadah, son 4 sezonda ise golde çift hanelere ulaşmıştı.

AVRUPA'DA ZİRVEDE

Lider , Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında en az gol yeme ortalamasına sahip takımı konumunda. 20 maçta 10 gol yiyen turuncu-lacivertliler, 0.5 ortalama ile dikkat çekti. Başakşehir'i, 25 maçta 15 gol ve 0.6 ortalamayla 'den takip etti.

BURSA'DA VAR İSYANI

VAR sistemi en çok 'u üzdü. Konya'yla berabere kalan Timsah'ta Saivet'in golü VAR'dan iptal edilmişti. Bu sezon altıncı kez golü VAR'a takılan Bursa'nın, Konya (2), Rize, Başakşehir, Ankaragücü ve Y.Malatya maçlarında attığı goller VAR ile geçersiz oldu.


SİVASSPOR'DA ROBINHO SÜRPRİZİ

Sivas'ın dünkü idmanını, Başakşehir'e transfer olan Brezilyalı yıldız Robinho da takip etti. Sivasspor'un her zaman kalbinde olacağını söyleyen Robinho, teknik ekip ve eski takım arkadaşlarıyla hasret giderip, başarılar diledi.

KAMARA HEYECANLI

Malatya'nın Fulham'dan kiraladığı Aboubakar Kamara, sahaya çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. 23 yaşındaki Fransız golcünün, bugün kupada Göztepe'ye karşı oynaması bekleniyor. Genç yıldız, "Taraftarlar beni büyük bir coşkuyla karşıladı. Bunu beklemiyordum, çok etkilendim. Ben de karşılığını sahada vereceğim" diye konuştu.

RİZE'YE GÖZDAĞI

Beşiktaş ağır yenilgi alan Antalya, Rize'de kendisini affettirmek istiyor. Bu maçı 'şanssızlık' olarak yorumlayan Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Rize maçı zor olacak. Ama kesinlikle puan veya puanlar alacağız. Kötü gidişe 'dur' deyip, çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.

  1. 6.2.2019
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