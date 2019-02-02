Süper Lig'de günün özeti! (01.02.19)

TAHKİM'DEN KAYSERİ'YE MÜJDE



TFF Tahkim Kurul, Bursaspor maçında kırmızı kart gören Bernard Mensah'ın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Cezasını bugünkü Y.Malatyaspor maçıyla tamamlayacak olan 24 yaşındaki Ganalı orta saha, gelecek hafta Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyebilecek.



KERİM FREI M. HAYFA'DA



Başakşehir'de Kerim Frei, İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiralık olarak transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa'ya kiralanmıştır. İkinci yarıda Maccabi Haifa formasını giyecek futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.



KAPTAN ÇAMDALI İDMANA ÇIKTI



Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Konya'da transferin son günü tekrar eski yuvasına dönen eski kaptan Ali Çamdalı, takımla ilk idmanına çıktı. Antrenmana; tedavilerine devam edilen Hadziahmetovic, Hurtado, Jonsson ve Mücahit Can Akçay katılmadı.



DENİZLİ'NİN GÖZÜ AVRUPA'DA



Ligde ikinci yarıya üst üste 2. yenilgiyle başlayan Kasımpaşa'da Mustafa Denizli takımından umutlu. Usta çalıştırıcı, "İlk 4-5 sıra için çok ciddi bir yarış olacak. Biz de o grupta yer almak istiyoruz. Bütün hedefimiz, bizi Avrupa'ya taşıyacak sırayı almak" diye konuştu.



RÜYASI FUTBOL



Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki Çekyalı orta sahası Pavelka, TFF'nin TamSaha Dergisi'ne konuştu. Pavelka, "20 yaşında futbola devam edip edemeyeceğime emin değildim. Vazgeçen birçok arkadaşım oldu. Ama ben rüyamın peşinden koştum" diye konuştu.



SİVASSPOR ÇIKIŞ ARIYOR



Ligde son 3 maçtır galibiyete hasret kalan Sivasspor, bugün Kasımpaşa deplasmanında çıkış arayacak. Yiğido'da kritik karşılaşma öncesi Hugo Vieira ile Gabriel Torje'nin sakatlığı bulunurken, Hakan Arslan ile Mattias Bjarsmyr ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.?