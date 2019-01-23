MHK'dan TFF'ye operasyon!

Bu hafta ligde oynanan Trabzonspor-Başakşehir maçı VAR konusunda bardağı taşıran son damla oldu. Temiz futbol isteyen sporseverler şimdi MHK'ye şu soruyu soruyor:

VAR'ı kim yönetiyor?

Arkasında karanlık güçler mi var?

Neden VAR'a rağmen bazı takımların canı yanıyor? Haksızlığa uğruyor!

VAR'a hakem atamaları, özel talimatlarla mı yapılıyor?

Takım adına göre mi VAR'lar tayin ediliyor?

VAR üzerinden Türk futboluna bir operasyon mu yapılıyor?

Türkiye kaos ortamına mı sürüklenmek isteniyor?" "

Kafalarda bu kadar sorular varken, Trabzonspor-Başakşehir maçında VAR hakemi Fırat Aydınus'un önündeki VAR ekranını görmezden gelmesi, tüm futbolseverleri çıldırttı! Yerel medya sezon başında çekilen bu fotoğrafı kullanıp MHK'yi topa tuttu.

TRABZON'DA 'VAR'I YOK ETTİLER! | ZEKİ UZUNDURUKAN

Futbolumuza VAR sistemi geldi diye ne çok sevinmiştik. Artık kirli galibiyetler, kirli şampiyonluklar olmayacak. Türk futboluna adalet gelecek diye düşünmüştük. Gelinen noktada gördük ki, VAR'da herşey var. Ekranlar VAR... Hakemler VAR! Pozisyonlara bakıp da göremeyenler ya da görmezden gelenler VAR! Bunun en canlı örneğini Trabzonspor- Başakşehir maçında gördük! VAR hakemi Fırat Aydınus ve yanındaki iki AVAR, nedense görmedi, başka yerlere baktı, sahadaki bir şehrin ve bir takımın adeta canına okuyan Halil Umut Meler'i uyarmadı!

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BU İŞ ARTIK TİCARİ | MUSTAFA ÇULCU

VAR'a geçilmeden önce hazırlık dönemini kısa tuttular ve olması gereken düzeyde eğitim yapmadılar. Protokol gereği almaları gereken saat eğitimini; şişirerek 'hazırız' dediler. Sonraki süreçte VAR uygulamaya geçildiğinde kamera sayısı Dünya Kupası'ndaki gibi değildi. Bu pozisyon tespitlerinde sıkıntı yaşanmasına sebep oldu. Protokoldeki ilke ve prensipler dışarıdan gelen tepkiler sonrasında yumuşatıldı, günü ve anı kurtarmak adına uyarlama çabalarına girildi. Bu da kaliteyi düşürdü.

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ÇAKALLAR CİRİT ATIYOR | TURGAY DEMİR

Bir yandan "Başakşehir devlet tarafından kollanır" havası yaratacaklar, diğer yandan da "Trabzonspor'u ince kıyım doğruyorlar ama Trabzonlu siyasetçiler 'gık' bile demiyorlar" manzarasını toplumun önüne koyacaklar. O nedenle önce futbol tarafına bakalım. Sayın Yıldırım Demirören, MHK başta tüm kurullarını çok sıkı denetlemek zorundadır. Görünen o ki perde arkasında birileri kongre öncesi Demirören'i teslim almak istiyorlar.

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TFF'YE YÖNELİK BİR OPERASYON MU VAR? | LEVENT TÜZEMEN

TFF Başkanı Yıldırım Demirören bugünden itibaren MHK'ya müdahale etmelidir. Hakemler ilk haftadan itibaren VAR sistemine rağmen sonuca etki eden büyük hatalar yapıyorlar. Hakemler yetersiz mi? Yoksa TFF'ye yönelik gizli bir operasyon mu var? Yapılan hatalar Türk futbolunun adeta dibine dinamik koymaya benziyor!

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MHK'NIN MELER ATAMASI TRABZON'U TAHRİKTİR | AHMET ÇAKAR

MHK 2 sezondur performansı ile Türk futbolunun altına hatta TFF yönetiminin altına da dinamit koyuyor. Yanlış atamalar, ısrarla belli maçlara verilen hakemler ve VAR'daki hatalarla TFF yönetimi sanki bir kaosun içine sürükleniyor. Bunların sebebi yaklaşan genel kurul öncesi Demirören yönetiminin eline zayıflatmak olabilir mi? Demirören yönetimi, MHK'ye müdahale etmek yerine destek vererek hata mı etti?

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HAKEM İSYANI: NAMOĞLU GELDİ, HATALAR TAVAN YAPTI



Trabzonspor-Başakşehir maçı sonrası hakem Halil Umut Meler, Karadeniz ekibinin büyük tepkisini çekti. Hemen her takım zaman zaman hakem hatalarından yakınırken, FotoMaç olarak Trabzonspor'un son 3 yılda maruz kaldığı hakem hatalarını araştırdık ve ortaya dehşet verici bir durum çıktı. Evet her takıma karşı hatalar var ancak Fırtına'nın karşılaştığı hatalar açık ara zirvede yer alıyor. MHK Başkanlığına Yusuf Namoğlu'nun gelmesinden sonra (1 Ağustos 2016) hataların daha da artması dikkat çekici bir detay.