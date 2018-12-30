Süper Lig'de günün özeti! (29.12.18)
30 Aralık 2018, Pazar
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'de günün özeti! (29.12.18)

Süper Lig'de günün özeti! (29.12.18)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

GÖZ-GÖZ'E 3 ADAY

Traore sakatlandığı için sol bek arayan adaylarını belirledi. Sarı-kırmızılı kulüp devre arası için harekat başlattı. 'in raporu doğrultusunda yönetim, Udineseli , PSV'li Aziz Behich ve Celtic'li Emilio İzaguierre'yi gündemine aldı.

WELLITON RİZE'YE

Erzurumspor, prensip anlaşmasına vardığı Sharjah'tan Welliton'da ilerleme kaydedemeyince devreye girdi. Karadeniz ekibi, 32 yaşındaki forvet transferini bitirmeye yakın. Welliton daha önce Mersin ve Kayserispor formaları giymişti.

JEFFREN SİVAS'A

Yiğidolar, Robinho'yu Başakşehir'e gönderdikten sonra yerini dolduracak ismi buldu: Jeffren. Grasshoppers'ta forma giyen 30 yaşındaki Venezuelalı sağ kanat oyuncusu ile görüşmeler ilerledi. Altyapısını Barcelona'da aldı.

AKİGOLAR PICH'İ ALDI

Akhisar, devre arası kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Ege temsilcisi, Slask'ta forma giyen 30 yaşındaki Robert Pich transferinde mutlu sona ulaştı. Hücum oyuncusuyla kısa sürede resmi imzalar atılacak.

MUSTAFA MALATYA'YA

Ligde ilk yarıda başarılı bir grafik çizen transfer dönemine de hızlı başladı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile yollarını ayıran ile anlaşmaya vardı. 2 Ocak'taki Antalya kampına katılacak.

  1. 30.12.2018
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