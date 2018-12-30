GÖZ-GÖZ'E 3 ADAY



Traore sakatlandığı için sol bek arayan Göztepe adaylarını belirledi. Sarı-kırmızılı kulüp devre arası için harekat başlattı. Kemal Özdeş'in raporu doğrultusunda yönetim, Udineseli Ali Adnan, PSV'li Aziz Behich ve Celtic'li Emilio İzaguierre'yi gündemine aldı.



WELLITON RİZE'YE



Erzurumspor, prensip anlaşmasına vardığı Sharjah'tan Welliton'da ilerleme kaydedemeyince devreye Çaykur Rizespor girdi. Karadeniz ekibi, 32 yaşındaki forvet transferini bitirmeye yakın. Welliton daha önce Mersin ve Kayserispor formaları giymişti.



JEFFREN SİVAS'A



Yiğidolar, Robinho'yu Başakşehir'e gönderdikten sonra yerini dolduracak ismi buldu: Jeffren. Grasshoppers'ta forma giyen 30 yaşındaki Venezuelalı sağ kanat oyuncusu ile görüşmeler ilerledi. Altyapısını Barcelona'da aldı.



AKİGOLAR PICH'İ ALDI



Akhisar, devre arası kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Ege temsilcisi, Slask'ta forma giyen 30 yaşındaki Robert Pich transferinde mutlu sona ulaştı. Hücum oyuncusuyla kısa sürede resmi imzalar atılacak.



MUSTAFA MALATYA'YA



Ligde ilk yarıda başarılı bir grafik çizen Yeni Malatyaspor transfer dönemine de hızlı başladı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile yollarını ayıran Mustafa Akbaş ile anlaşmaya vardı. 2 Ocak'taki Antalya kampına katılacak.