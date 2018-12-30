Süper Lig'de günün özeti! (29.12.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
GÖZ-GÖZ'E 3 ADAY
Traore sakatlandığı için sol bek arayan Göztepe adaylarını belirledi. Sarı-kırmızılı kulüp devre arası için harekat başlattı. Kemal Özdeş'in raporu doğrultusunda yönetim, Udineseli Ali Adnan, PSV'li Aziz Behich ve Celtic'li Emilio İzaguierre'yi gündemine aldı.
WELLITON RİZE'YE
Erzurumspor, prensip anlaşmasına vardığı Sharjah'tan Welliton'da ilerleme kaydedemeyince devreye Çaykur Rizespor girdi. Karadeniz ekibi, 32 yaşındaki forvet transferini bitirmeye yakın. Welliton daha önce Mersin ve Kayserispor formaları giymişti.
JEFFREN SİVAS'A
Yiğidolar, Robinho'yu Başakşehir'e gönderdikten sonra yerini dolduracak ismi buldu: Jeffren. Grasshoppers'ta forma giyen 30 yaşındaki Venezuelalı sağ kanat oyuncusu ile görüşmeler ilerledi. Altyapısını Barcelona'da aldı.
AKİGOLAR PICH'İ ALDI
Akhisar, devre arası kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Ege temsilcisi, Slask'ta forma giyen 30 yaşındaki Robert Pich transferinde mutlu sona ulaştı. Hücum oyuncusuyla kısa sürede resmi imzalar atılacak.
MUSTAFA MALATYA'YA
Ligde ilk yarıda başarılı bir grafik çizen Yeni Malatyaspor transfer dönemine de hızlı başladı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile yollarını ayıran Mustafa Akbaş ile anlaşmaya vardı. 2 Ocak'taki Antalya kampına katılacak.
- 30.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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