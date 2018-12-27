Süper Lig'de günün özeti! (26.12.18)
27 Aralık 2018, Perşembe
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'de günün özeti! (26.12.18)

Süper Lig'de günün özeti! (26.12.18)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

ERZURUMSPOR SELİM'İN PEŞİNDE

'de ilk yarıyı, özellikle hücum hattında yaşadığı problemler nedeniyle istediği yerde bitiremeyen Erzurumspor, transferde kolları sıvadı. Önceliği hücum hattına veren Dadaş, Spor Toto 1. Lig'de Hatayspor forması giyen, 19 maçta 9 kez ağları havalandıran ofansif orta saha Selim Ilgaz'ın peşinde. Mavi-beyazlı kurmaylar, kontratı sezon sonunda bitecek 23 yaşındaki yetenekli futbolcu için kulübüyle görüşmeleri yoğun bir şekilde sürdürüyor.

AVRUPA'YA GiDERiZ

Ligde ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan 'un bu sürpriz başarısında, pay sahibi isimlerden olan Eren Tozlu, Avrupa hedefini yineledi. 27 yaşındaki golcü, "Sezon başında bu çıkışı kimse beklemiyordu bizden. Aldığımız puanlarla kendimizi üst sıralarda bulduk. Çıkışımızı böyle sürdürebilirsek en azından Avrupa kupalarına katılabiliriz" diye iddialı konuştu.

HEDEFİMİZ AVRUPA

Spor Toto Süper Lig'de ortaya koyduğu müthiş performansla devreyi lider 'in 6 puan gerisinde tamamlayan 'da teknik direktör , ikinci yarı için iddialı konuştu. Transfer çalışmalarını beklediklerini kaydeden Denizli, "Hedefimiz doğru transfer hamleleriyle Avrupa biletini almak. Mücadelemiz devam edecek' dedi.

KAYSERİSPOR'DA BEDİR KANUNLARI

Maddi krizdeki ve devre arası transfer yasaklı 'da Başkan Erol Bedir, kulüpteki sıkıntılara dikkat çekti. Bedir, "9 futbolcumuz, ihtar çekmişti. Ben, bir kaynak buldum. İhtar çeken oyunculara ödeme yapmak yerine ihtar çekmeyen futbolculara para ödedim. İhtar çeken oyuncular da, görüşmeler neticesinde uzlaştılar" diye konuştu.

'2. YARIDAN UMUTLUYUZ'

Süper Lig'de ilk yarıyı 19 puanla tamamlayan Kayseri, 2019'dan umutlu. Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "İlk yarıda kaybettiğimiz puanları 2. yarıda telafi ederiz diye düşünüyorum. Bu sezonu arzu ettiğimiz noktada tamamlayıp, sonraki sezona farklı hedefler ile girebiliriz" dedi.

OSMAN KİRALANDI

Erzurumspor'da ilk ayrılık gerçekleşti. Takımın genç oyuncularından Osman Şahin sezon sonuna kadar 3. Lig'de yer alan Yeni Orduspor'a kiralandı. 20 yaşındaki orta saha, ligin ilk devresinde 2 Spor Toto Süper Lig, 2 de maçı olmak üzere 4 karşılaşmada 186 dakika süre aldı ve takımı adına 1 gol kaydetmeyi başardı.

ANDRE CASTRO MEST ETTİ

'de Portekizli orta saha oyuncusu Andre Castro, sergilediği performansla taraftarların en çok sevdiği isim oldu. Bu sezon ilk yarıda 3 asist ve 1 golle oynayan 30 yaşındaki yıldız, takımının üst üste yenildiği maçlarda bile taraftardan alkış aldı. Geçen sezon Kasımpaşa'dan transfer edilen Castro, 33 lig maçında 4 gol ve 7 asistle oynamıştı.

RİZESPOR'DAN EN KÖTÜ İLK YARI

Ç.Rizespor, Süper Lig'de ilk yarıda tarihinin en kötü performansına imza attı. Ligin yeni takımı yeşil-mavililer, 18'inci kez yarıştığı Süper Lig'de en az galibiyet ve en az puan topladığı ilk yarıyı geride bıraktı. Atmaca, oynadığı 17 maç sonunda, tek galibiyet alırken 12 puanda kaldı.
  1. 27.12.2018
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