Süper Lig'de günün özeti! (26.12.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Süper Lig'de ilk yarıyı, özellikle hücum hattında yaşadığı problemler nedeniyle istediği yerde bitiremeyen Erzurumspor, transferde kolları sıvadı. Önceliği hücum hattına veren Dadaş, Spor Toto 1. Lig'de Hatayspor forması giyen, 19 maçta 9 kez ağları havalandıran ofansif orta saha Selim Ilgaz'ın peşinde. Mavi-beyazlı kurmaylar, kontratı sezon sonunda bitecek 23 yaşındaki yetenekli futbolcu için kulübüyle görüşmeleri yoğun bir şekilde sürdürüyor.
AVRUPA'YA GiDERiZ
Ligde ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor'un bu sürpriz başarısında, pay sahibi isimlerden olan Eren Tozlu, Avrupa hedefini yineledi. 27 yaşındaki golcü, "Sezon başında bu çıkışı kimse beklemiyordu bizden. Aldığımız puanlarla kendimizi üst sıralarda bulduk. Çıkışımızı böyle sürdürebilirsek en azından Avrupa kupalarına katılabiliriz" diye iddialı konuştu.
HEDEFİMİZ AVRUPA
Spor Toto Süper Lig'de ortaya koyduğu müthiş performansla devreyi lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, ikinci yarı için iddialı konuştu. Transfer çalışmalarını beklediklerini kaydeden Denizli, "Hedefimiz doğru transfer hamleleriyle Avrupa biletini almak. Mücadelemiz devam edecek' dedi.
KAYSERİSPOR'DA BEDİR KANUNLARI
Maddi krizdeki ve devre arası transfer yasaklı Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, kulüpteki sıkıntılara dikkat çekti. Bedir, "9 futbolcumuz, ihtar çekmişti. Ben, bir kaynak buldum. İhtar çeken oyunculara ödeme yapmak yerine ihtar çekmeyen futbolculara para ödedim. İhtar çeken oyuncular da, görüşmeler neticesinde uzlaştılar" diye konuştu.
'2. YARIDAN UMUTLUYUZ'
Süper Lig'de ilk yarıyı 19 puanla tamamlayan Kayseri, 2019'dan umutlu. Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "İlk yarıda kaybettiğimiz puanları 2. yarıda telafi ederiz diye düşünüyorum. Bu sezonu arzu ettiğimiz noktada tamamlayıp, sonraki sezona farklı hedefler ile girebiliriz" dedi.
OSMAN KİRALANDI
Erzurumspor'da ilk ayrılık gerçekleşti. Takımın genç oyuncularından Osman Şahin sezon sonuna kadar 3. Lig'de yer alan Yeni Orduspor'a kiralandı. 20 yaşındaki orta saha, ligin ilk devresinde 2 Spor Toto Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 4 karşılaşmada 186 dakika süre aldı ve takımı adına 1 gol kaydetmeyi başardı.
ANDRE CASTRO MEST ETTİ
Göztepe'de Portekizli orta saha oyuncusu Andre Castro, sergilediği performansla taraftarların en çok sevdiği isim oldu. Bu sezon ilk yarıda 3 asist ve 1 golle oynayan 30 yaşındaki yıldız, takımının üst üste yenildiği maçlarda bile taraftardan alkış aldı. Geçen sezon Kasımpaşa'dan transfer edilen Castro, 33 lig maçında 4 gol ve 7 asistle oynamıştı.
RİZESPOR'DAN EN KÖTÜ İLK YARI
Ç.Rizespor, Süper Lig'de ilk yarıda tarihinin en kötü performansına imza attı. Ligin yeni takımı yeşil-mavililer, 18'inci kez yarıştığı Süper Lig'de en az galibiyet ve en az puan topladığı ilk yarıyı geride bıraktı. Atmaca, oynadığı 17 maç sonunda, tek galibiyet alırken 12 puanda kaldı.
- 27.12.2018
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
Toplam 1
Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
Toplam 1
Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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