Süper Lig'de günün özeti! (25.12.18)

KONYASPOR'DA MÜJDELİ HABER



Konyaspor, sakatlığı bulunan futbolcularıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada; Ferhat, Selim, Hurtado ve Musa'nın Antalya kampına katılarak takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği, Uğur ve Opanasenko'nun ise kampın ilerleyen günlerinde takıma katılabileceği bildirildi.



KAMP 3 OCAK'TA ANTALYA'DA



Konyaspor'un kampı 3 Ocak'ta Antalya'da başlayacak. Futbolculara 2 Ocak'a kadar izin verildiği belirtildi. Yeşil-beyazlıların, 3 Ocak'ta Antalya'nın Serik ilçesinde kampa gireceği kaydedildi. Kamp süresinin ligdeki Erzurumspor maçının tarihinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacağı bildirildi.



'2. YARIDA SÜRPRİZ SONUÇLAR ÇIKAR'



Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ikinci yarının sürpriz sonuçlara gebe olacağını belirtti. Karaman, "Antalya'da 6-7 oyuncu eksikken F.Bahçe kazanamadı. Anadolu takımları devre arası eksiklerini doğru transferlerle kapatırlarsa, çok sürpriz sonuçlar çıkabilir" yorumunu yaptı.



6 KULÜP PFDK'YA SEVK EDİLDİ



Ankaragücü, Göztepe, Kasımpaşa, Bursa ve Rize 'çirkin ve kötü tezahüratın' ile'saha olaylarından' PFDK'lık oldu. Alanya'da kırmızı gören Welinton tedbirli olarak sevk edilirken, Erzurumspor'dan Egemen, 'talimatlara aykırı hareketten' tedbirsiz sevk edildi.



VARSA YOKSA EDİN VİSCA



İlk yarıyı lider tamamlayan Başakşehir'de, Boşnak yıldız Edin Visca, 6 gol, 7 asistlik performansıyla takımın en skorer ismi oldu. 28 yaşındaki milli futbolcu, aynı zamanda turuncu-lacivertlilerin Süper Lig'e çıktığı 2014- 2015 sezonundan bu yana gole en fazla katkı yapan oyuncu konumuna geldi.



AKİGO'DAN EN KÖTÜ 2. DÖNEM



İlk yarıyı 17 puanla tamamlayan Akhisarspor, ligdeki 7. yılında en başarısız 2. ilk yarı performansına imza attı. 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alan Ege temsilcisi, 19 gol atıp kalesinde 26 gol gördü. Yeşil-siyahlılar, Süper Lig'deki ilk sezonunda (2012-2013) 17 karşılaşmada, 15 puan toplayabilmişti.



JAHOVİC VE DEMBA ARANIYOR



Göztepe'de golcülerin performansı hayal kırıklığı yarattı. Kadrosunda Jerome, Cikalleshi ve Samed Ali gibi forvetleri bulunan İzmir ekibi, bu oyunculardan ilk yarıda verim alamadı. Sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich'ten transfer olan Jerome, 14 maçta sadece 3 gol atarken, Cikalleshi ve Samed Ali ligde siftah yapamadan ilk yarıyı tamamladı. Golcülerin bu kötü grafiği, geçen sezon Göz-Göz'de iz bırakan bir performans ortaya koyan Jahovic ve Demba Ba'yı fazlasıyla arattı.



'FEHMİ ÇOK İYİ BİR OYUNCU OLACAK'



Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, F.Bahçe maçında oyuna girerek ligde forma giyen en genç oyuncu (16) unvanını alan Fehmi Koç'un geleceğin yıldız adaylarından olduğunu söyledi. Korkmaz, "Fehmi potansiyeli olan bir oyuncu. İleride gerçekten önemli bir oyuncu olacak. Ama gelişimini iyi yapması lazım" dedi.



SİVASSPOR KÖTÜ BAŞLADI İYİ BİTİRDİ



Süper Lig'e iyi başlangıç yapamayan Sivas, teknik direktör değişikliğinin ardından yükselişe geçti. 11. hafta sonunda toplanan 11 puan nedeniyle Tamer Tuna ile yollarını ayıran Yiğido, bu göreve Hakan Keleş'i getirdi. Keleş ile İstanbul'da Beşiktaş ve Başakşehir'i deviren kırmızı- beyazlılar, son 6 haftada 13 puan toplamayı başardı.