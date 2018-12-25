Devre arası transfer dönemi ne zaman? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Spor Toto Süper Lig'de ilk devre sona erdi. İlk yarının bitmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? 2018-19 sezonunda devre arası transfer dönemi tarihlerine dair bilmeniz gerekenler burada...
2018-19 sezonunda birçok ligde ilk yarıların sona ermesiyle birlikte gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Peki dünyanın önde gelen liglerinde ve Türkiye'de devre arası transfer dönemi için açılış ve kapanış tarihleri:
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ara transfer dönemi 4 Ocak 2019 Perşembe günü başlayacak. 28 gün sürecek ara transfer dönemi 31 Ocak 2019 Çarşamba günü ise sona erecek.
AVRUPA LİGLERİNDE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İspanya 2 Ocak - 1 Şubat
Almanya 2 Ocak - 1 Şubat
Fransa 2 Ocak - 1 Şubat
İngiltere 2 Ocak - 1 Şubat
İtalya 3 Ocak- 1 Şubat
- 25.12.2018 11:34
- Güncelleme: 25.12.2018 11:41
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Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Ligde Mehmet Topal ile hangi maç kazanıldı , bir kaç maç sakattı da 3 5 puan alınabildi , bu kadar mı frenler bir futbolcu takımı.
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Tolgay Arslan - Ozan Tufan takası yattı
Toplam 1
Yorum
umut şener volkan demirel ve dirar 3ü gelsin tolgay öyle gitsin bu oyuncular patlama yapar bizde burak dışında diagne çift forvet gelsin
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Fenerbahçe 9 gün izin yapacak
Toplam 1
Yorum
muti izin çok az 9 değil 29 gün olmalıydı yakım düşme potasında adamlar izin derdinde yazıklar olsun al parayı yat
Devre arası transfer dönemi ne zaman? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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