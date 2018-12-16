Yeni Malatyaspor zirveye yaklaştı!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Antalyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Ev sahibi bu galibiyetle puanını 28'e çıkartarak ligde 2. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 26 puan ile 4. sırada kaldı.

Yeni Malatyaspor'un golleri 16. ve 34. dakikada Boutaib'ten geldi.

Karşılaşmanın 72. dakikasında ise bir anda saha karıştı. Ardından Yeni Malatyaspor'dan Sadık, Antalyaspor'dan ise Angelo kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin fotoğrafının yer aldığı, üzerinde "Cennete selam, kalbimizdesin" yazılı tişörtle çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, Diego'nun büyük hatası sonucu öne geçti. Ceza alanı içinde Diego, kontrolündeki topu çizgide Eren Tozlu'ya kaptırdı. Bu futbolcunun pasında altı pasta uygun durumda bulunan Boutaib, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-0.

23. dakikada Chico, orta sahadaki topu uzaklaştırmak için kendi kalesine ters vuruş yaptı. Kaleci Boffin topu güçlükle kontrol etti.

28. dakikada sol kanattan gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında top Erkan Kaş'ın önünde kaldı. Erkan'ın ortasında Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin, kornere çeldi.

34. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Guilherme, topu Boutaib'e çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıdan dakikalar birazdan...