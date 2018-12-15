DG Sivasspor 4-0 MKE Ankaragücü I MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü Robinho'nun 2 ve Muhammet ile Emre'nin golleri ile 4-0 mağlup ederek puananı 24'e yükseltti. Konuk Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.







Sarı-lacivertli taraftarlardan "çıplak" destek

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü maçını izlemek için otobüslerle Ankara'dan gelen konuk ekip taraftarları, kendileri için kale arkası tribününde ayrılan bölümü büyük oranda doldurdu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, dondurucu soğukta kıyafetlerini çıkararak takımlarını kısa bir süre bu şekilde destekledi. Öte yandan Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki skorbordda hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü.



Sivasspor'dan ölen taraftar için vefa

Sivasspor, Dolak'ın Yeni 4 Eylül Stadı'na son kez giriş yaptığı Osman Seçilmiş Tribünü 9 nolu kapıya "Eren Dolak Girişi" adını verdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, statta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçen hafta Göztepe galibiyetiyle mutlu olduklarını ancak Eren Dolak'ın ölüm haberini alınca çok üzüldüklerini söyledi.

Futbolun, taraftarıyla, futbolcusuyla, yönetimiyle bir bütün olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti: "Eren de bu bütünün bir parçasıydı, Eren'e sahip çıkmamız gerekiyordu. Sivasspor taraftarının da vefası, bunu yüreğinde hissetmeleri çok anlamlı oldu. Aramızdan ayrıldı ama o bize özel bir misyon verdi. Eren, herkesin gönlünde, yüreğinde güzel bir iz bıraktı. Sivasspor yönetiminin hassasiyeti olağanüstü. Futbol sadece skor değil, böyle olmadığını da göstermiş olduk. Eren'e Allah'tan rahmet diliyorum."

Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz da "Değerli kardeşimiz Eren Dolak'ın anısını yaşatmak için yönetim kurulumuz ve Valimizle yaptığımız istişareler neticesinde kendisinin giriş yaptığı 9 numaralı kapının adını 'Eren Dolak Girişi' olarak değiştiriyoruz. Adını ölümsüzleştirmek istiyoruz. Üzgünüz, mekanı cennet olsun, biz onu unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Eren Dolak'ın Göztepe maçını izlediği Osman Seçilmiş Tribünü üst D blok 4. sıra 7 numaralı koltuğa, Eren Dolak'ın fotoğrafı konularak karanfil bırakıldı.

Törene, kulüp yöneticileri, Eren Dolak'ın arkadaşları ve taraftarlar katıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada soldan ceza alanına giren Muhammet topu kale önüne çevirdi, Hakan'dan önce araya giren savunma topu kornere gönderdi.



19'uncu dakikada Ankaragücü atağında Faty'nin uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutu, Tolgahan iki hamlede kontrol etti.



22'nci dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşu Ankaragücü adına Sedat kullandı. Bu oyuncunun doğrudan kaleye gönderdiği top direğin üstünden auta çıktı.



28'inci dakikada soldan Uğur'un pasında ceza alanına giren Robinho çaprazdan sol ayağı ile meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, kaleci Altay üzerine gelen topta hata yapmadı.



38'inci dakikada Emre'nin pasında ceza alanı önünde topla buluşan Robinho, meşin yuvarlağı düzeltip yerden vurdu, top yandan auta gitti.



40'ıncı dakikada sağdan Emre'nin içeriye çevirdiği topla arka direkte Robinho buluştu, Brezilyalının yakın mesafeden kaleye göndermek istediği top yandan auta çıktı.



43'üncü dakikada sağdan Douglas'ın pasında ceza alanına girerken Muhammet, Alihan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Robinho topu filelerle buluşturdu: 1-0.



45'inci dakikada Hakan'ın ceza alanına önüne havadan gönderdiği topu Emre kafayla ceza alanına hareketlenen Muhammet'e aktardı. Muhammet, öne çıkan kaleciye rağmen yerden bir vuruşla topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0.



48'inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında ceza alanı dışından Putsila'nın şutunda top yandan auta gitti.



57'nci dakikada Robinho soldan aldığı topla ceza alanına hareketlendi, sağdan boş durumdaki Emre'ye pasını aktardı. Emre topu ayağından açınca kaleci Altay yatarak kontrol etti.



59'uncu dakikada sağdan Douglas'ın pasında ceza alanı önünde topla buluşan Muhammet düzeltip yerden vurdu, yandan auta gitti.



64'üncü dakikada organize gelişen Demir Grup Sivasspor atağında, Muhammet'in ara pasına çok iyi hareketlenen Emre, rakiplerinden sıyrıldı. Emre, ceza alanı sol çaprazına doğru açılan topu, öne çıkan kalecinin üzerinden nefis bir aşırtma vuruşu ile filelere gönderdi: 3-0.



69'uncu dakikada soldan Robinho'nun kullandığı köşe vuruşunda, Braz kafa vuruşunu yaptı, top auta gitti.



75'inci dakikada soldan Emre'nin ortaladığı topa ceza alanında Braz kafayı vurdu, kaleci Altay topa sahip oldu.



77'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta Emre'nin içeriye gönderdiği topu kaleci çeldi, boşta kalan topu Robinho filelere gönderdi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırdığı pozisyonda VAR hakemlerinin incelemesinin ardından Volkan Bayarslan golü verdi: 4-0.



80'inci dakikada Emre'nin pasında Robinho soldan ceza alanına girdi, topuk pasıyla Uğur'a bıraktı. Uğur'un plasesinde top üstten auta gitti.



84'üncü dakikada sol çaprazdan Kone çok sert vurdu, kaleci Altay iki hamlede topu kontrol etti.



90'ıncı dakikada Robinho rakibinden sıyrılıp çok sert vurdu, top yandan auta gitti.



Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.