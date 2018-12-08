KONYA, FIRTINA'YA BİLENDİ



Aykut Kocaman ile çıkışa geçen Konyaspor, bugün Trabzon deplasmanında yapacağı kritik maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmana tedavileri süren Selim Ay, Hurtado ile Diagne katılmadı. Futbolcuların ise son antrenmanda oldukça hırslı gözükmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.



EMRAH'IN DURUMU BELİRSİZ



Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor'da hafif sakatlığı bulunan takımın önemli isimlerinden Emrah Başsan, teknik heyetin keyfini kaçırdı. Ligde 13 maçta 4 asistle oynayan 26 yaşındaki futbolcunun durumu maç saatinde netleşecek.



DERBİYE HAZIR KITA



Doğu derbisinde Y.Malatya'yı ağırlayacak Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, 3 puan sözü verdi. Özdilek, "Tek düşüncemiz var, sahamızda kazanmak. Kazanma odaklı oynayacağımız bir maç. Belki de ilk devrede sıralamadaki yerimizi belirleyecek en önemli maçlardan birini oynuyoruz" diye konuştu.



MALATYASPOR'DA NEŞELİ ANTRENMAN



Malatya'da Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda futbolcuların moralli olduğu gözlemlendi. Taktik çalışma sonrası futbolcular birbirini alkışladı. Kupada Etimesgut'u 2-0 yenen sarı-kırmızılı oyuncular, Erzurum'dan da puan veya puanlarla dönecekleri sözünü verdi.



ANTALYASPOR REKOR PEŞİNDE



Ligde 5. sıradaki Antalyaspor, son 10 yılın en iyi 2. sezonunu yaşıyor. Akdeniz ekibi Bursa'dan zaferle dönerse, ligde son 10 yılın en iyi ilk 15 hafta rekorunu yakalayacak. 23 puandaki kırmızı-beyazlılar, 2012-2013'te 15 karşılaşmada 26 puana ulaşmıştı.



SANTRFOR KRİZİ



Fenerbahçe ile karşılaşacak Akhisar'da golcü krizi. Seleznyov'un kadro dışı kaldığı Akigo'da sakat Manu da iyileşmedi. Cihat Arslan'ın ligde Yeni Malatyaspor ile kupada Karagümrük'e gol atan Bokila'ya forma vermesi bekleniyor.