Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor'un bu akşam sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu.
VAR HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIRBu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Yaşar Kemal Uğurlu ve Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.
- 25.11.2018 12:21
- Güncelleme: 25.11.2018 12:52
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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