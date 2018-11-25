Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    - maçının VAR'ı oldu

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu

    Spor Toto ’in 13. haftasında 'un bu akşam sahasında ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

    , Spor Toto 'in 13. haftasında bu akşam sahasında ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

    VAR HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

    Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise . Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da ve Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.

    1. 25.11.2018 12:21
    2. Güncelleme: 25.11.2018 12:52
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