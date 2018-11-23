İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin ilk 11leri - Galeri - Fotomaç
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Hem Ünal Karaman hem Erwin Koeman, kritik maç öncesi ilk 11'leri belirledi. İşte zorlu mücadelede görev alacak isimler...
    23 Kasım 2018 Cuma, 10:29:53 Güncelleme: 18:28:14
    İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin ilk 11leri

    Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü saat 19:00'da yapacakları maçla birlikte 122. kez karşı karşıya gelecekler. Bordo-mavililer ezeli rakibi karşısında 17 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçtır süren galibiyet özlemini bitirmek istiyor.

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    İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin ilk 11leri

    Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 44 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.

    Sarı-lacivertli ekip, 90 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 121 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 36 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Trabzonspor'un 130 golüne Fenerbahçe 153 golle yanıt verdi.

    Bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi 17'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 18 resmi müsabakada yenemedi.

    İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin ilk 11leri

    LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE
    Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 90 kez karşı karşıya geldi. Yarın ligde 91. Kez karşı karşıya gelecek iki takımdan Fenerbahçe'nin 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı. 31 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertliler ligdeki 119 golüne, Trabzonspor 89 golle cevap verdi.

    İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin ilk 11leri

    TRABZON'DA, TRABZONSPOR ÜSTÜN
    Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 50 maçta Trabzonspor 20, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar, 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor 56, Fenerbahçe 54 gol attı.

    İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin ilk 11leri

    TRABZONSPOR EVİNDE 8 YILDIR RAKİBİ KARŞISINDA GALİBİYETE HASRET
    Trabzon'daki 45 lig maçında ise ev sahibi Trabzonspor'un 16, Fenerbahçe'nin ise 17 galibiyeti bulunuyor. 12 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Bordo-mavililer 48, sarı-lacivertliler 53 gol kaydetti. Sarı-lacivertlileri en son 23 Ağustos 2010'da Hüseyin Avni Aker'de 3-2'lik skor ile mağlup eden bordo-mavililer, bu tarihten sonra İstanbul ekibinde karşı evinde oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Söz konusu tarihten bugüne kadar Trabzon'da oynanan maçlarda bordo-mavili takım, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 18 gol gördü.

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