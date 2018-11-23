Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 44 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.



Sarı-lacivertli ekip, 90 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 121 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 36 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Trabzonspor'un 130 golüne Fenerbahçe 153 golle yanıt verdi.



Bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi 17'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 18 resmi müsabakada yenemedi.