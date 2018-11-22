Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı başlıyor
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı başlıyor

    Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı başlıyor

    Milli maçlardan dolayı ara verilen liglerde heyecan bu hafta başlıyor. ’de haftanın açılış maçında ile karşılaşacak.

    Milli aranın sona ermesiyle 'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Süper Lig'de son olarak maçlar 11 Kasım Pazar günü oynanmış ve 12 günlük bir ara verişmişti. Ligde 13. hafta yarın 20.30'da oynanacak - müsabakasıyla başlayacak. Bu karşılaşma Konyaspor'un başına 3. kez geçen 'ın bu sezon ki ilk maçı olacakken, Galatasaray'da 'in cezası devam ediyor.

    4 ay milli ara yok
    Yeni düzenlenen Uluslar Ligi sistemine göre ülkeler sezon başından bu yana hemen hemen her ay aralarında maç yapmış ve bu durumda milli araların çok olmasına sebep olmuştu. 20 Kasım Salı günü oynanan son UEFA Uluslar Ligi müsabakalarının ardından 4 ay kadar milli maçlar oynanmayacak ancak Spor Toto Süper Lig'de 24 Aralık itibariyle takımlar devre arasına girecek.
    Spor Toto Süper Lig'de milli aradan sonra oynanacak 13. haftanın maçları şöyle:

    Yarın
    20.30 Galatasaray - A. Konyaspor

    24 Kasım Cumartesi
    13.30 BB Erzurumspor - Antalyaspor
    16.00 A. Alanyaspor - Kayserispor
    19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

    25 Kasım Pazar
    13.30 DG -
    16.00 Akhisarspor - Bursaspor
    19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
    19.00 Kasımpaşa - E.

    26 Kasım Pazartesi
    20.00 - M. Başakşehir

    1. 22.11.2018 10:31
    2. Güncelleme: 22.11.2018 11:15
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