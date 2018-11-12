Sivasspor 4 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 4 maç sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Ligin 7. haftasında 30 Eylül 2018'de evinde Bursaspor'u 2-0 yendikten sonra Evkur Yeni Malatyaspor ile 4-4, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kalıp, Kayserispor'a 2-0 mağlup olarak 9 puan yitiren kırmızı-beyazlı ekip, 4 haftanın ardından Beşiktaş'ı yenerek 3 puan aldı.

Süper Lig'de yaptığı 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 14 puan toplayan Demir Grup Sivasspor, 41 gün sonra hanesine yazdırdığı 3 puanla 11. sıraya yükseldi.

Öte yandan Sivas ekibi, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini de Beşiktaş karşısında elde etti. Deplasmanda son olarak geçen sezonun 30. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 2'si geçen sezon 5'i bu sezon olmak üzere 7 maç aradan sonra deplasmanda galip geldi.