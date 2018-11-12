Sivasspor 4 maç sonra kazandı
Deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek ligde 4 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, dış sahada ise 7 maç sonra galip geldi
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 4 maç sonra 3 puan sevinci yaşadı.
Ligin 7. haftasında 30 Eylül 2018'de evinde Bursaspor'u 2-0 yendikten sonra Evkur Yeni Malatyaspor ile 4-4, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kalıp, Kayserispor'a 2-0 mağlup olarak 9 puan yitiren kırmızı-beyazlı ekip, 4 haftanın ardından Beşiktaş'ı yenerek 3 puan aldı.
Süper Lig'de yaptığı 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 14 puan toplayan Demir Grup Sivasspor, 41 gün sonra hanesine yazdırdığı 3 puanla 11. sıraya yükseldi.
Öte yandan Sivas ekibi, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini de Beşiktaş karşısında elde etti. Deplasmanda son olarak geçen sezonun 30. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 2'si geçen sezon 5'i bu sezon olmak üzere 7 maç aradan sonra deplasmanda galip geldi.
- 12.11.2018 09:58
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Sivasspor 4 maç sonra kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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