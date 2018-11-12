Sivasspor 4 maç sonra kazandı
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Sivasspor 4 maç sonra kazandı

    Sivasspor 4 maç sonra kazandı

    Deplasmanda 'ı yenerek ligde 4 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, dış sahada ise 7 maç sonra galip geldi

    Spor Toto 'in 12. haftasında deplasmanda 'ı 2-1 mağlup eden 4 maç sonra 3 puan sevinci yaşadı.

    Ligin 7. haftasında 30 Eylül 2018'de evinde 'u 2-0 yendikten sonra Evkur ile 4-4, ve ile golsüz berabere kalıp, 'a 2-0 mağlup olarak 9 puan yitiren kırmızı-beyazlı ekip, 4 haftanın ardından Beşiktaş'ı yenerek 3 puan aldı.

    Süper Lig'de yaptığı 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 14 puan toplayan Demir Grup Sivasspor, 41 gün sonra hanesine yazdırdığı 3 puanla 11. sıraya yükseldi.

    Öte yandan Sivas ekibi, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini de Beşiktaş karşısında elde etti. Deplasmanda son olarak geçen sezonun 30. haftasında 'u 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 2'si geçen sezon 5'i bu sezon olmak üzere 7 maç aradan sonra deplasmanda galip geldi.

    1. 12.11.2018 09:58
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