Süper Lig'de bir ayrılık daha!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Alanyaspor resmi sitesinden yapılan açıklamada Mesut Bakkal'la yolların ayrıldığı belirtildi.
Alanyaspor resmi sitesindeki açıklamasında: ''Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Sayın Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve 2'nci Başkanımız Kamil Köseoğlu, sayın Mesut Bakkal'a plaket takdim ederek kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür edip, kariyerlerinde başarılar diledi.'' ifadelerini kullandı.
- 6.11.2018 15:56
- Güncelleme: 6.11.2018 16:23
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Toplam 1
Yorum
maho ben söyledin Sivas hocanın biletini keser diye bir de Sivas çok faul yapıyor buna da bir çare bulması lazım yeni hocanın
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sam Baskan korkudan ne yapacagini sasirmis her gun bagiriyor ama gerek yok korkma fazla ceza vermezler BJK li olsaydi en buyuk ceza kesilirdi
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Toplam 1
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ged 61 burak bu hareketi yapınca öfke onun üzerine yıkıldı ve ünal karaman kendini kurtardı..yoksa bu maçın burak dahil tüm günahı ünal ın...
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