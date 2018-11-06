Süper Lig'de bir ayrılık daha! – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'de bir ayrılık daha!

    Süper Lig'de bir ayrılık daha!

    ekiplerinden , teknik direktör ile yollarını ayırdı

    resmi sitesinden yapılan açıklamada 'la yolların ayrıldığı belirtildi.

    Alanyaspor resmi sitesindeki açıklamasında: ''Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Sayın Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve 2'nci Başkanımız Kamil Köseoğlu, sayın Mesut Bakkal'a plaket takdim ederek kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür edip, kariyerlerinde başarılar diledi.'' ifadelerini kullandı.

    1. 6.11.2018 15:56
    2. Güncelleme: 6.11.2018 16:23
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