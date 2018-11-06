Alanyaspor resmi sitesinden yapılan açıklamada Mesut Bakkal'la yolların ayrıldığı belirtildi.

Alanyaspor resmi sitesindeki açıklamasında: ''Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Sayın Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve 2'nci Başkanımız Kamil Köseoğlu, sayın Mesut Bakkal'a plaket takdim ederek kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür edip, kariyerlerinde başarılar diledi.'' ifadelerini kullandı.