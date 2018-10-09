VAR’la 29 karar
Spor Toto Süper Lig’de bu sezon ilk kez uygulanan VAR’la 4 gol verildi, 11 gol ise iptal edildi. Maçlarda 8 kırmızı kart çıktı; 6 penaltıdan 4’ü iptal, 2’si geçerli sayıldı.
Türk futbolunda bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, ilk 8 haftada 29 kararın değişmesini sağladı. Çeşitli denemelerin ardından Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan VAR, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de de kullanılmaya başlandı. Birçok tartışmaya da yol açan ve Riva'da kurulan TFF VAR Merkezi'nden birçok pozisyonda hakemlere yardımcı olan sistem sayesinde ilk 8 haftada 29 kararda değişikliğe gidildi.
VAR'la bu sezon sadece Beşiktaş'ın maçında karar değiştirilmedi. Siyah-beyazlıların bu sezon Süper Lig'de yaptığı hiçbir maçta lehine veya aleyhine olacak şekilde VAR uygulamasıyla bir karar değişikliğine gidilmedi. Kara Kartal, ligde müsabakalarında karar değişmeyen tek takım oldu.
Ligdeki 72 maçın çoğunda sorunsuz işleyen VAR sistemi, Fenerbahçe'nin iki müsabakasında arızalandı. Çaykur Rize maçında 10 dakika işlemeyen sistem, önceki gün tartışmalara yol açan Başakşehir maçında ise 5 dakika devre dışı kaldı. Bu bölümde turuncu-lacivertliler'in Elia'yla attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve VAR'la izlenemedi.
ÖZGÜR YANKAYA VAR'SIZ YAPAMIYOR
VAR sayesinde kararını en çok değiştiren hakem olarak Özgür Yankaya ön plana çıktı. Ligde 3 maçta düdük çalan Yankaya, Göztepe-Yeni Malatyaspor mücadelesinde 3, Kasımpaşa-Alanya karşılaşmasında 2, Bursaspor-Ankaragücü maçında ise 2 kez VAR yardımıyla karar verdi. Özgür Yankaya, bu mücadelelerde 4 kez golü iptal ederken, 2 kez ofsayt bayrağının kalktığı pozisyonda gol kararı verdi, 1 kez de kırmızı kart çıkardı. Yankaya'yı VAR sayesinde üçer kez kararını değiştiren Halil Umut Meler ve Ümit Öztürk izledi.
VAR'SA YOKSA BARIŞ ŞİMŞEK
RİVA'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde en fazla bulunan hakem Barış Şimşek oldu. 42 yaşındaki tecrübeli hakem, bu haftaya kadar 11 kez VAR (Video Yardımcı Hakem), 1 defa da AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev aldı. Şimşek'i 9'şar defa AVAR olan Koray Gençerler ve Ali Şansalan takip etti. Bülent Yıldırım, Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan ise 8 kez Video Yardımcı Hakemlik yaptı.
EN FAZLA BURSASPOR'A "VAR"
VAR'ın karar değişikliklerinden en fazla Bursaspor etkilendi. Yeşil-beyazlılar'ın 4 golü geçersiz sayıldı. Kazandığı bir penaltısı VAR ile iptal edilen Timsah'ın, aleyhine de bir kez penaltı kararı verildi. Bursa'nın sayılmayan 4 golünün 3'ünde Sakho'nun imzasının olması ise dikkati çekti.
4 GOL KARARI
Ligde ofsayt gerekçesiyle sayılmayan 4 golde ise VAR incelemesi sonrasında karar değiştirildi. Y.Malatya'nın Göztepe maçında (3-1), Kasımpaşa'nın Alanya mücadelesinde (1-2), Trabzon'un Göztepe maçında (1-2), Konya'nın ise Kayseri müsabakasında (2-0) ofsayt bayrağı kaldırılan pozisyonlarda VAR incelemesinden sonra gol kararı verildi.
VAR'la bu sezon sadece Beşiktaş'ın maçında karar değiştirilmedi. Siyah-beyazlıların bu sezon Süper Lig'de yaptığı hiçbir maçta lehine veya aleyhine olacak şekilde VAR uygulamasıyla bir karar değişikliğine gidilmedi. Kara Kartal, ligde müsabakalarında karar değişmeyen tek takım oldu.
Ligdeki 72 maçın çoğunda sorunsuz işleyen VAR sistemi, Fenerbahçe'nin iki müsabakasında arızalandı. Çaykur Rize maçında 10 dakika işlemeyen sistem, önceki gün tartışmalara yol açan Başakşehir maçında ise 5 dakika devre dışı kaldı. Bu bölümde turuncu-lacivertliler'in Elia'yla attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve VAR'la izlenemedi.
ÖZGÜR YANKAYA VAR'SIZ YAPAMIYOR
VAR sayesinde kararını en çok değiştiren hakem olarak Özgür Yankaya ön plana çıktı. Ligde 3 maçta düdük çalan Yankaya, Göztepe-Yeni Malatyaspor mücadelesinde 3, Kasımpaşa-Alanya karşılaşmasında 2, Bursaspor-Ankaragücü maçında ise 2 kez VAR yardımıyla karar verdi. Özgür Yankaya, bu mücadelelerde 4 kez golü iptal ederken, 2 kez ofsayt bayrağının kalktığı pozisyonda gol kararı verdi, 1 kez de kırmızı kart çıkardı. Yankaya'yı VAR sayesinde üçer kez kararını değiştiren Halil Umut Meler ve Ümit Öztürk izledi.
VAR'SA YOKSA BARIŞ ŞİMŞEK
RİVA'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde en fazla bulunan hakem Barış Şimşek oldu. 42 yaşındaki tecrübeli hakem, bu haftaya kadar 11 kez VAR (Video Yardımcı Hakem), 1 defa da AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev aldı. Şimşek'i 9'şar defa AVAR olan Koray Gençerler ve Ali Şansalan takip etti. Bülent Yıldırım, Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan ise 8 kez Video Yardımcı Hakemlik yaptı.
EN FAZLA BURSASPOR'A "VAR"
VAR'ın karar değişikliklerinden en fazla Bursaspor etkilendi. Yeşil-beyazlılar'ın 4 golü geçersiz sayıldı. Kazandığı bir penaltısı VAR ile iptal edilen Timsah'ın, aleyhine de bir kez penaltı kararı verildi. Bursa'nın sayılmayan 4 golünün 3'ünde Sakho'nun imzasının olması ise dikkati çekti.
4 GOL KARARI
Ligde ofsayt gerekçesiyle sayılmayan 4 golde ise VAR incelemesi sonrasında karar değiştirildi. Y.Malatya'nın Göztepe maçında (3-1), Kasımpaşa'nın Alanya mücadelesinde (1-2), Trabzon'un Göztepe maçında (1-2), Konya'nın ise Kayseri müsabakasında (2-0) ofsayt bayrağı kaldırılan pozisyonlarda VAR incelemesinden sonra gol kararı verildi.
- 9.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
-
Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
VAR’la 29 karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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