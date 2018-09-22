Derbide gol atan son yerli oyuncular Olcay Şahan ve Volkan Şen
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Derbide gol atan son yerli oyuncular ve

    Derbide gol atan son yerli oyuncular Olcay Şahan ve Volkan Şen

    ile arasında oynanan derbi maçlarda en son gol atan Türk oyuncular ve oldu.

    'in 6'ncı haftasında 'nin konuğu olacak. Pazartesi günün oynanacak mücadele öncesinde yabancı futbolcuların etkisi göze çarpıyor. Fenerbahçe adına Beşiktaş maçlarında gol atan son Türk oyuncu oldu. 2015-16 sezonunun 23'üncü haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 3'üncü dakikasında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren Volkan Şen, Fenerbahçe adına Beşiktaş derbilerinde gol atan son yerli futbolcu olarak göze çarptı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından oynadığı Beşiktaş derbilerinde 6 gol atarken, bunların 5 tanesi yabancı futbolculardan geldi. 1 golü ise Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo kendi kalesine kaydetti.

    SON YERLİ GOL OLCAY ŞAHAN'DAN

    Beşiktaş'ta ise ligde oynanan Fenerbahçe derbilerinde gol atan son yerli futbolcu ise . 2013-14 sezonunun 13'üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken karşılaşmanın 9'uncu dakikasında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Olcay Şahan, Beşiktaş adına ligde oynanan Fenerbahçe derbilerinde gol atan son Türk futbolcu oldu. Bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ile oynadığı lig maçlarında 11 gol atan Beşiktaş'ta bu gollerin 10'u yabancı futbolculardan geldi. 1 golü ise Simon 'in kendi kalesine attığı golle kaydedildi.

    1. 22.9.2018 11:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbide gol atan son yerli oyuncular Olcay Şahan ve Volkan Şen haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN