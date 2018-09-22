Aydınus'un Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarındaki karnesi
Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş olacak. Derbi karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
24 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde Fırat Aydınus'un yönettiği maçlardaki eşitlik göze çarpıyor. Tecrübeli hakem tarafından yönetilen son 5 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraflar sahadan 1'er kez galip ayrıldı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Süpe Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında toplamda 11 kez Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi yöneten Fırat Aydınus, bu karşılaşmalarda toplamda 9 kez kırmızı kartına başvururken, 53 kez de sarı kart çıkarttı. Bu maçlarda Fenerbahçe 12 kez gol sevinci yaşarken, Beşiktaş ise rakip ağlara 14 gol atma başarısı gösterdi.
- 22.9.2018 11:17
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Daha çok gol atardık
Toplam 1
Yorum
Berlin Bu adamlar yılda en fazla 500bine oynayanlardir. Rezillik. Kepazelik. Cocu çok dasuç bulamıyorum. Fenerdeki oyuncunun hocaya ihtiyacı yok
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Maçın özeti
Toplam 4
Yorum
eray anadolu takımları güçlenerek geliyor ts bjk yarışın içinde kalırsa fbden bir cacık olmaz
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Maçın özeti
Toplam 4
Yorum
eray bu takıma kim gelirse gelsin yanalda gelsin iş yapmaz fb zamanından beri üst düzey 2 oyuncu olursa bjk gs gibi takımlar yarıştan koparsa var
Aydınus'un Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarındaki karnesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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