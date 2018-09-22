Fırat Aydınus'un derbi karnesi
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Aydınus'un - maçlarındaki karnesi

    Aydınus'un Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarındaki karnesi

    'de 6'ncı haftanın kapanış karşılaşmasında 'nin konuğu olacak. Derbi karşılaşmasında hakem düdük çalacak.

    24 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde 'un yönettiği maçlardaki eşitlik göze çarpıyor. Tecrübeli hakem tarafından yönetilen son 5 - derbisinde taraflar sahadan 1'er kez galip ayrıldı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

    Süpe Lig ve karşılaşmalarında toplamda 11 kez Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi yöneten Fırat Aydınus, bu karşılaşmalarda toplamda 9 kez kırmızı kartına başvururken, 53 kez de sarı kart çıkarttı. Bu maçlarda Fenerbahçe 12 kez gol sevinci yaşarken, Beşiktaş ise rakip ağlara 14 gol atma başarısı gösterdi.

    1. 22.9.2018 11:17
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