Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı! Trabzonspor 3-1 Demirgrup Sivasspor maç sonucu – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    3 puanı 3 golle aldı! 3-1 Demirgrup Sivasspor maç sonucu

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> 3 puanı 3 golle aldı! Trabzonspor 3-1 Demirgrup Sivasspor maç sonucu

    Süper Lig’e 2-0’lık Başakşehir mağlubiyeti ile başlayan , Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ağırladığı u 3-1 mağlup etti.

    'in ikinci haftasının açılış maçında , sahasında ağırladığı u 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. 'a galibiyeti getiren golleri (7') ve Hugo Rodallega (14' - 27') kaydetti. Sivasspor'un tek golü Douglas'tan geldi.

    TRABZONSPOR-SİVASSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

    2. dakikada Robinho'nun kafa pasında, bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Kone'nin geriden gelen Novak'ın müdahalesine karşın vuruşunda, top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

    7. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sağ taraftan Pereira'nın ortasında, arka direkte topla uygun durumda buluşan 'ın düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci 'ın solundan filelere gitti: 1-0

    13. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Hosseini, oyuna yeni giren Braz'ın kendisini çekmesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi , penaltı noktasını gösterdi.

    14. dakikada Rodallega kullandığı penaltı atışında, topu kaleci 'ın solundan filelere gönderdi: 2-0

    23. dakikada sağ taraftaki Rodallega'nın pasında, ceza alanı içinde Douglas, yakın mesafede Olcay Şahan'dan önce davranıp son anda araya girerek büyük bir tehlikeyi önledi.

    27. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Savunmanın hatasında topu kapan 'nın pasında Olcay Şahan meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan Acar'ın yanından Rodallega'nın önüne çıkardı. Bu futbolcu da dokunarak topu filelere gönderdi: 3-0

    29. dakikada Pereira'nın pasında, ceza alanı içinde 'nın şutunda, kaleci Tolgahan Acar topu üsten kornere gönderdi.

    30. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda kaleci Tolgahan Acar'dan dönen topu Rodallega tamamlamak istedi ancak Tolgahan bir kez daha gol izni vermedi.

    37. dakikada Rybalka'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde uygun durumda iyi yükselen Braz'ın kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.

    45+4. dakikada un golü geldi. Ceza alanı ön çizgisinde Novak'tan kurtulan Douglas'ın, sol ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğe çarpıp filelere gitti: 3-1

    Trabzonspor: 3 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)

    Stat: Medical Park

    Hakemler: , Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

    Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Rodallega

    Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Uğur Çiftçi, Medjani, , N'Dinga (Dk. 12 Braz), Robinho, , Emre Kılınç, Rybalka, Kone

    Goller: Dk. 7 Olcay Şahan, Dk. 14 (Penaltıdan) ve Dk. 27 Rodallega (Trabzonspor) Dk. 45+4 Douglas (Demir Grup Sivasspor)

    Sarı kartlar: Dk. 5 N'Dinga, Dk. 13 Braz (Demir Grup Sivasspor), Dk. 8 Olcay Şahan (Trabzonspor)

    1. 17.8.2018 23:44
    2. Güncelleme: 17.8.2018 23:45
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