Yiğido tek attı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Yiğido tek attı

    Yiğido tek attı

    kendi sahasında ’u 84. dakikada Emre Kılınç’ın attığı tek golle mağlup etti, sezona 3 puanla başladı.

    'in birinci haftasındaki müsabakada Demir Grup , Aytemiz 'u 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 61. dakikada Augusto'nun savunmanın arkasına derinlemesine pasında ceza alanında topla buluşan Campos'un çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci 'da kaldı. 84'te Sivasspor golü buldu. Douglas'ın pasında topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
    1. 12.8.2018
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