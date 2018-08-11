Süper Lig'de 2, 3 ve 4. hafta programı belli oldu
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'de 2, 3 ve 4. hafta programı belli oldu

    Süper Lig'de 2, 3 ve 4. hafta programı belli oldu

    Spor Lig'de 2, 3 ve 4. hafta maç programı açıklandı

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

    2018-2019 Spor Lig Sezonu 2, 3 ve 4. hafta müsabaka programı açıklandı.

    Karşılaşmaların programı şöyle;

    1. 11.8.2018 12:46
    2. Güncelleme: 11.8.2018 13:28
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