Süper Lig'de 2, 3 ve 4. hafta programı belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 2, 3 ve 4. hafta maç programı açıklandı
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2, 3 ve 4. hafta müsabaka programı açıklandı.
Karşılaşmaların programı şöyle;
- 11.8.2018 12:46
- Güncelleme: 11.8.2018 13:28
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Özer Hurmacı'dan Trabzonspor açıklaması
Toplam 3
Yorum
tssev hadi ordan be ne yaptın takım lehine de konuşuyosun
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 6
Yorum
Sinan Sonuç olarak Fernandaoyu ucuza satip yerine daha beceriksi'zini hemde daha pahaliya almak tam bir Fiyasko ! Comolli fos cikti beyler.
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 6
Yorum
Sinan Allah askina bu adamin Fernandao'dan ne fazlasi var? Fizik ayni, teknik becerisizlik ayni! üstelik Fernandao ligi taniyan bi futbolcuydu!
Süper Lig'de 2, 3 ve 4. hafta programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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