Cüneyt Çakır’ın ligde 18. sezonu – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’ın ligde 18. sezonu

    <a href="/index/cuneyt-cakir?id=d67e17cb-f09d-4494-ba39-92357e78bd83" class="" rel="tag">Cüneyt Çakır</a>’ın ligde 18. sezonu
    'de 2018-2019 sezonunda düdük çalacak hakemler arasında en tecrübelisi . 18. sezonuna başlayacak Çakır, 298 maçta görev yaptı. Çakır'ı 15'er sezonda 289 karşılaşmayı yöneten ile 237 mücadelede düdük çalan izledi.
    1. 6.8.2018
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