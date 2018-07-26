Rize boş durmuyor! – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Rize boş durmuyor!

    Rize boş durmuyor!

    Yeşil-mavililer, ’dan sonra Aminu’yla da anlaştı, bonservisi elinde olan ’yla ise mutlu sona yaklaştı

    'in yeni takımı , transferde emin adımlarla yoluna devam ediyor. Armand Traore, Rubeiro, , Jaroslaw Jach, Talbi,Ujkani ve Mustafa Saymak gibi isimleri kadrosuna katan yeşil-mavililer, gözünü 'ya dikti. temsilcisi, son olarak Al Rayyan forması giyen ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncuyla masaya oturdu.

    AMİNU DA TAMAM
    RİZESPORLU yöneticilerin Fransız sol kanatla büyük ölçüde anlaştığı belirtilirken, birkaç gün içinde imzaların atılması bekleniyor. Profesyonel kariyerine Monaco'da başlayan Mollo; Nancy, Fulham, Zenit gibi takımların formasını giydi. Bu arada Çaykur Rizespor'un uzun süredir temas halinde 'un yıldızı Umar Aminu'da da mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Çaykur Rizespor, daha önce kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediğini açıklayan 23 yaşındaki Nijeryalı orta sahayı bir yıllığına kiraladı.
    1. 26.7.2018
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