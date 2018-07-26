Rize boş durmuyor!
Yeşil-mavililer, Musa Çağıran’dan sonra Aminu’yla da anlaştı, bonservisi elinde olan Yohan Mollo’yla ise mutlu sona yaklaştı
SÜPER Lig'in yeni takımı Çaykur Rizespor, transferde emin adımlarla yoluna devam ediyor. Armand Traore, Rubeiro, Musa Çağıran, Jaroslaw Jach, Talbi,Ujkani ve Mustafa Saymak gibi isimleri kadrosuna katan yeşil-mavililer, gözünü Yohan Mollo'ya dikti. Karadeniz temsilcisi, son olarak Al Rayyan forması giyen ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncuyla masaya oturdu.
AMİNU DA TAMAM
RİZESPORLU yöneticilerin Fransız sol kanatla büyük ölçüde anlaştığı belirtilirken, birkaç gün içinde imzaların atılması bekleniyor. Profesyonel kariyerine Monaco'da başlayan Mollo; Nancy, Fulham, Zenit gibi takımların formasını giydi. Bu arada Çaykur Rizespor'un uzun süredir temas halinde Osmanlıspor'un yıldızı Umar Aminu'da da mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Çaykur Rizespor, daha önce kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediğini açıklayan 23 yaşındaki Nijeryalı orta sahayı bir yıllığına kiraladı.
AMİNU DA TAMAM
RİZESPORLU yöneticilerin Fransız sol kanatla büyük ölçüde anlaştığı belirtilirken, birkaç gün içinde imzaların atılması bekleniyor. Profesyonel kariyerine Monaco'da başlayan Mollo; Nancy, Fulham, Zenit gibi takımların formasını giydi. Bu arada Çaykur Rizespor'un uzun süredir temas halinde Osmanlıspor'un yıldızı Umar Aminu'da da mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Çaykur Rizespor, daha önce kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediğini açıklayan 23 yaşındaki Nijeryalı orta sahayı bir yıllığına kiraladı.
- 26.7.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Rize boş durmuyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.