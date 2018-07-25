Galatasaray - Akhisarspor maçının biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    - maçının biletleri satışa çıktı

    Galatasaray - Akhisarspor maçının biletleri satışa çıktı

    ile arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 20.45'te Stadyumu'nda oynanacak TFF karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

    TFF maçında şampiyonu ile kazananı 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 20.45'te Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadelenin biletleri de satışa çıktı. Bilet fiyatları; Kale Arkaları (Kuzey ve Güney tribünleri) için 40 TL, Maraton Tribünü (Doğu ve Batı tribünleri) için 80 TL olarak belirlendi. Seyirciler, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı, Büyükşehir Belediye Stadı gişeleri, www.passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama, Passolig Çağrı Merkezi 0850 724 3344, Nkolay Satış Noktaları, Beyoğlu GsStore ve Konya Büyükşehir Stadyumu Passolig Gişelerinden bilet temin edebilecek.

    TFF Süper Kupa 2018'i stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı Konya Valiliği tarafından yapılacaktır.
    1. 25.7.2018 11:56
    2. Güncelleme: 25.7.2018 12:04
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