Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
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    fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak

    Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak

    Yeni sezon öncesinde profesyonel liglerde fikstür çekim tarihleri belli oldu. 2018-2019 Sezonu fikstür çekimi 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.

    TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

    1. Lig fikstür çekimi ise 10 Temmuz Salı günü saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.

    TFF 2. ve 3. Lig'de fikstür çekimi, 17 Temmuz Salı günü saat 15.30'da yine TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak.

    1. 4.7.2018 18:12
    2. Güncelleme: 4.7.2018 18:13
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