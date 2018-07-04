Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Yeni sezon öncesinde profesyonel liglerde fikstür çekim tarihleri belli oldu. 2018-2019 Sezonu Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 10 Temmuz Salı günü saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.
TFF 2. ve 3. Lig'de fikstür çekimi, 17 Temmuz Salı günü saat 15.30'da yine TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak.
- 4.7.2018 18:12
- Güncelleme: 4.7.2018 18:13
- Badou Ndiaye Galatasaray'a geri dönüyor!
- Beşiktaş'tan Fernandes çıkarması!
- Galatasaray Fenerbahçeli eski oyuncu Lazar Markovic'i istiyor!
- Damien Comolli sefere çıkıyor! Bast Dost, Wilshere, Ospina ve Mina'yı alıp gelecek!
- Beşiktaş Aboubakar, Sturridge, Lacine Traore, Solomon Rondon ve Enes Ünal arasında kaldı!
-
Fenerbahçe Galatasaray'a yaklaşıyor
Toplam 3
Yorum
FB ZATEN GALATASARAYDAN ÜSTÜN KOÇLA FUTBOLDADA PATLAMA OLACAK FENERBAHÇE HER ALANDA DÜNYA LİDERİ OLACAK
-
Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
-
Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.