Hopf heyecanı – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    heyecanı

    Hopf heyecanı
    Ç.Rize'nin, 'e veda eden G.Birliği'nin İsveçli kalecisi Johannes Hopf ile anlaştığı, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Başkent ekibiyle 2020'ye kadar kontratı bulunan 30 yaşındaki tecrübeli eldiven, geçen sezon 36 maçta oynadı.
    1. 6.6.2018
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