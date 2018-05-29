Ali Çamdalı Çaykur Rizespor’da – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    ’da

    Ali Çamdalı Çaykur Rizespor’da

    Ç., Konya’dan ayrılan ön liberoyla 2 yıllık imza attı.

    Ç.Rizespor, uzun süredir temaslarda bulunduğu Konyaspor'dan ayrılan Ali Çamdalı'yla 2 yıllık imzayı attı. menajerleri ile birlikte 'ye giderek başkan ve yöneticiler ile görüşme yapan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kendini 2 yıllık Rizespor'lu yapan imzayı attı. Çamdalı'nın Atiker Konyaspor'da, ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakıldıktan sonra kontratı feshedilmişti.
    1. 29.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ali Çamdalı Çaykur Rizespor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN