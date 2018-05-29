Ç.Rize, Konya’dan ayrılan ön liberoyla 2 yıllık imza attı.
Ç.Rizespor, uzun süredir temaslarda bulunduğu Konyaspor'dan ayrılan Ali Çamdalı'yla 2 yıllık imzayı attı. menajerleri ile birlikte Rize'ye giderek başkan ve yöneticiler ile görüşme yapan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kendini 2 yıllık Rizespor'lu yapan imzayı attı. Çamdalı'nın Atiker Konyaspor'da, ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakıldıktan sonra kontratı feshedilmişti.
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Ali Çamdalı Çaykur Rizespor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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