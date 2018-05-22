Avrupa’nın kralı Süper Lig – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Avrupa’nın kralı

    Avrupa’nın kralı Süper Lig
    , maç başına gol ortalamasında Avrupa'nın 5 büyük ligini geride bıraktı. 306 maçta 906 golün atıldığı ligimizde 2,96 gol ortalaması yakalandı. Süper Lig'in ardından Almanya 2,79, Fransa 2,72, İspanya 2,69, İngiltere 2,68 ve İtalya 2,68'le sıralandı.
    1. 22.5.2018
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