Ankaragücü’ne genç Tarzan
- 22.5.2018
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Abdullah Ercan Antalya’ya
Toplam 1
Yorum
RY ANTALYASPOR TAKIMI HOCA DENEME YERİMİ NE BAŞARISI VAR YÖNETİM ANTALYASPORU BİR ALT LİĞE ELLERİYLE GÖNDERİYOR YAZIK VEFAKAR TARAFTARA
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Aykut Kocaman: "Hakkım helal olsun"
Toplam 3
Yorum
fb bırak artık..
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Aykut Kocaman: "Hakkım helal olsun"
Toplam 3
Yorum
sinyor yazik olur aykut hoca giderse ! benim icin avrupa tarzi futbol oynuyor. ama millet istemiyor onun icin tr gelismiyor ayni tas ayni hamam
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