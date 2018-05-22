Ankaragücü’ne genç Tarzan – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’ne genç Tarzan

    Ankaragücü’ne genç Tarzan
    Ligin yenisi , transferde ince eleyip sık dokuyor. Sarılacivertliler'in, 2. Lig'e düşen 'da serbest kalmak üzere olan 22 yaşındaki golcü Alper Önal'ı istediği öğrenildi. Genç santrfor geçen sezon 19 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.
    1. 22.5.2018
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