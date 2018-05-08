Süper Lig'de düşecek takımlar ve kalan maçlar 2018 – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'de düşecek takımlar ve kalan maçlar 2018

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de düşecek takımlar ve kalan maçlar 2018

    Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken zirve yarışı kadar kümede kalma mücadelesi de kızıştı.

    1. 7.5.2018 20:45
    2. Güncelleme: 8.5.2018 02:04
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