Şampiyonluk sayılarında Galatasaray ilk kez Fenerbahçe'ye 2 fark atabilir – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonluk sayılarında ilk kez 'ye 2 fark atabilir

    Şampiyonluk sayılarında <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> ilk kez <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye 2 fark atabilir

    'ı 21. lig şampiyonluğu heyecanı sararken, sarı-kırmızılılar 60 yıllık lig tarihinde ezeli rakibi karşısında ilk kez 2 şampiyonluk öne geçmenin hesabını yapıyor

    'de 21. lig şampiyonluğuna 3 maç uzaklıkta. Son olarak 2014-15 sezonunda ipi göğüsleyen sarı-kırmızılılar formasına 4. yıldızı takmıştı.

    FATİH TERİM'LE 7. KEZ ŞAMPİYONLUK HEYECANI
    'ı yenerek ezeli rakibini yarışta gerilere atan sarı-kırmızılılar, son 3 haftada Başakşehir ve ile kıran kırana bir rekabete girecek.
    Cimbom, kalan 3 maçında hata yapmazsa yönetimindeki 7. lig şampiyonluğunu yaşayacak.

    FENERBAHÇE'YE İLK KEZ 2 FARK ATACAK
    , sezonunda mutlu sona ulaşması durumunda ile ezeli rekabetinde bir ilk yaşayacak. Fenerbahçe'ye şampiyonluk sayılarında 20'ye 19 önde olan sarı-kırmızılılar, bu sayıyı 21'e çıkararak 60 yıllık lig tarihinde ilk kez ezeli rakibine 2 şampiyonluk fark atmış olacak.

    TARİHTEKİ EN BÜYÜK FARK: 11-6
    İki arasındaki en büyük fark 1959 ile 1987 tarihleri arasında yaşandı. Bu süreçte Galatasaray 14 yıl şampiyonluk sevinci yaşayamazken Fenerbahçe ile arasında 5 şampiyonluk fark açılmıştı. Fenerbahçe aradan geçen 21 sezonda 11 şampiyonluk yaşarken Galatasaray'ın kupa sayısı 6'da kalmıştı.

    Şampiyonluk Sıralaması
    Galatasaray 20
    Fenerbahçe 19
    15
    6
    1

    2016-2017 Beşiktaş
    2015-2016 Beşiktaş
    2014-2015 Galatasaray
    2013-2014 Fenerbahçe
    2012-2013 Galatasaray
    2011-2012 Galatasaray
    2010-2011 Fenerbahçe
    2009-2010
    2008-2009 Beşiktaş
    2007-2008 Galatasaray
    2006-2007 Fenerbahçe
    2005-2006 Galatasaray
    2004-2005 Fenerbahçe
    2003-2004 Fenerbahçe
    2002-2003 Beşiktaş
    2001-2002 Galatasaray
    2000-2001 Fenerbahçe
    1999-2000 Galatasaray
    1998-1999 Galatasaray
    1997-1998 Galatasaray
    1996-1997 Galatasaray
    1995-1996 Fenerbahçe
    1994-1995 Beşiktaş
    1993-1994 Galatasaray
    1992-1993 Galatasaray
    1991-1992 Beşiktaş
    1990-1991 Beşiktaş
    1989-1990 Beşiktaş
    1988-1989 Fenerbahçe
    1987-1988 Galatasaray
    1986-1987 Galatasaray
    1985-1986 Beşiktaş
    1984-1985 Fenerbahçe
    1983-1984
    1982-1983 Fenerbahçe
    1981-1982 Beşiktaş
    1980-1981 Trabzonspor
    1979-1980 Trabzonspor
    1978-1979 Trabzonspor
    1977-1978 Fenerbahçe
    1976-1977 Trabzonspor
    1975-1976 Trabzonspor
    1974-1975 Fenerbahçe
    1973-1974 Fenerbahçe
    1972-1973 Galatasaray
    1971-1972 Galatasaray
    1970-1971 Galatasaray
    1969-1970 Fenerbahçe
    1968-1969 Galatasaray
    1967-1968 Fenerbahçe
    1966-1967 Beşiktaş
    1965-1966 Beşiktaş
    1964-1965 Fenerbahçe
    1963-1964 Fenerbahçe
    1962-1963 Galatasaray
    1961-1962 Galatasaray
    1960-1961 Fenerbahçe
    1959-1960 Beşiktaş
    1958-1959 Fenerbahçe
    1957-1958 Beşiktaş
    1956-1957 Beşiktaş

    (FURKAN HACIMALE)

    1. 30.4.2018 00:25
    2. Güncelleme: 30.4.2018 00:45
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