Galatasaray, Beşiktaş’ı 8. kez Türk Telekom Stadyumu’nda ağırlayacak – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    , ’ı 8. kez Stadyumu’nda ağırlayacak

    Galatasaray, Beşiktaş’ı 8. kez Türk Telekom Stadyumu’nda ağırlayacak

    'in 31. haftasında ile pazar günü saat 19.00'da Stadyumu'nda mücadele edecek.

    İki takım bu statta ilk kez 2011-2012 sezonunda karşı karşıya geldi ve bu müsabakadan sarı-kırmızılılar, 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Türk Tekekom'da geçen sezon oynanan son maçı ise siyah-beyazlılar, 'nın golü ile 1-0 kazandı.

    8. RANDEVU
    ile , Stadyumu'nda bugüne kadar 7 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 4 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. Beşiktaş, bu 2 galibiyeti son iki sezonda oynanan maçlarda elde etti. İki takım arasında Galatasaray'ın evindeki 1 mücadele de berabere sona erdi.

    Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde Türk 'nda oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

    2011/2012 26.02.2012 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
    2011/2012 06.05.2012 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2
    2012/2013 27.01.2013 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
    2013/2014 22.02.2014 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
    2014/2015 24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
    2015/2016 08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
    2016/2017 27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
    1. 27.4.2018 10:26
    2. Güncelleme: 27.4.2018 10:26
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