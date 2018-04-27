Galatasaray, Beşiktaş’ı 8. kez Türk Telekom Stadyumu’nda ağırlayacak
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele edecek.
8. RANDEVU
Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar 7 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 4 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. Beşiktaş, bu 2 galibiyeti son iki sezonda oynanan maçlarda elde etti. İki takım arasında Galatasaray'ın evindeki 1 mücadele de berabere sona erdi.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2011/2012 26.02.2012 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
2011/2012 06.05.2012 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2
2012/2013 27.01.2013 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
2013/2014 22.02.2014 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
2014/2015 24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
2015/2016 08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
2016/2017 27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
- 27.4.2018 10:26
- Güncelleme: 27.4.2018 10:26
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
kimi yenmemisiz ? Sanki hiç yenmedik yenmiyoruz.. yaw hehe daha 1 ay falan oldu 3-1 yendik ya sizi..
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ FB Lİ DELİKANLI YÜREKLİ TARAFTARDAN ARTIK BİR BEKLENTİMİZ VAR YÜREĞİNİZ VAR İSE AYNI HAREKETLERİ AVRUPA KUPALARINDA YAPIN !
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
Kartal sen merak etme herkes, hem Tolga'yi biliyor hem Volkan'i. Sen istedigin kadar karsilastir...
Galatasaray, Beşiktaş’ı 8. kez Türk Telekom Stadyumu’nda ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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