Fenerbahçe'ye 3 maç men cezası verildi: Pepe ve Tolga ise 1'er maç yok!
PFDK olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili cezaları açıkladı
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili PFDK cezaları açıkladı.
Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezası verilirken, Pepe ve Tolga'ya 1 maç men cezası verildi. Fenerbahçe'nin seyircisiz oynama cezası kupa maçlarında geçerli olacakken, Beşiktaşlı Pepe Galatasaray derbisinde oynayabilecek.
- 25.4.2018 17:43
- Güncelleme: 25.4.2018 18:55
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
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Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
Fenerbahçe'ye 3 maç men cezası verildi: Pepe ve Tolga ise 1'er maç yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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