PFDK Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'ye 3 maç men cezası verildi: ve Tolga ise 1'er maç yok!

    Fenerbahçe'ye 3 maç men cezası verildi: Pepe ve Tolga ise 1'er maç yok!

    olaylı - maçıyla ilgili cezaları açıkladı

    Olaylı - maçıyla ilgili cezaları açıkladı.

    Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezası verilirken, ve Tolga'ya 1 maç men cezası verildi. Fenerbahçe'nin seyircisiz oynama cezası kupa maçlarında geçerli olacakken, Beşiktaşlı Pepe derbisinde oynayabilecek.

    1. 25.4.2018 17:43
    2. Güncelleme: 25.4.2018 18:55
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