Süper Lig'de 28 oyuncu altyapısından yetiştiği kulübün formasını giydi – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'de 28 oyuncu altyapısından yetiştiği kulübün formasını giydi

    Süper Lig'de 28 oyuncu altyapısından yetiştiği kulübün formasını giydi

    'de şu ana dek 8 kulüp altyapısından çıkan oyunculara şans vermezken, sadece 28 futbolcu yetiştiği kulübün formasıyla ligde ter döktü.

    'de 2017-2018 sezonunun sonuna doğru yaklaşılırken, takımlar geride kalan 30 hafta içerisinde altyapısından yetişen oyunculara fazla forma şansı vermedi. Ligde bu sezon yalnızca 28 futbolcu, altyapısından yetiştiği kulüpte süre alırken, 8 takım ise altyapısından yetişen oyuncularını ligde değerlendirmedi. Ligde en fazla altyapısından oyuncularını kullanan ekipler ise Bursaspor ve Gençlerbirliği oldu.

    GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN 6 OYUNCU
    Gençlerbirliği'nde geride kalan haftalarda altyapıdan yetişen Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, , Rahmetullah Berisbek ve İlker Karakaş ligde süre alan isimler oldu. Bursaspor'da ise Ertuğrul Ersoy, , Muhammed Şengezer, Kubilay Kanatsızkuş ve Rüştü Hanlı görev aldı. Böylece her iki kulüp de altyapısına verdiği önemle dikkat çekti.

    GALATASARAY ŞANS TANIMADI
    Şu an ligin ilk 4 sırasında ekiplere bakıldığında ise Galatasaray'ın altyapısından çıkan hiçbir oyuncuya ligde şans tanımadığı görülürken, Fenerbahçe'de 3, Beşiktaş'ta 2 ve 'de ise 1 oyuncu ligde görev aldı. Trabzonspor da altyapısından yetişen 4 oyuncuya ligde şans tanıdı.

    Galatasaray'ın dışında altyapısından çıkan oyuncuya ligde şans vermeyen kulüpler ise Göztepe, Demir Grup Sivasspor, Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor.

    1. 24.4.2018 12:06
    2. Güncelleme: 24.4.2018 12:15
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