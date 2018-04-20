Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, futbolcuların idmana çıkmadığı iddialarını yalanladı
SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, futbolcuların Beşiktaş maçı öncesi alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmadığı iddialarını yalanladı
Spor Toto Süper Lig'in 30. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 22 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.
Beşiktaş'ın rakibi Yeni Malatyaspor da bugün flaş bir gelişme yaşandı. Yeni Malatyasporlu futbolcular, alacakları ödenmediği için Beşiktaş maçı öncesi antrenmana çıkmadığı iddia edilmişti.
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, futbolcuların Beşiktaş maçı öncesi alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmadığı iddialarını yalanladı.
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, ligin 30'uncu haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçı öncesi futbolcuların antrenmana çıkmadıkları iddialarını yalanlayarak, futbolcuların fitness salonunda çalıştığını söyledi.
Sarı- kırmızılı takımın Basın Sözcüsü Erdal Gündüz ise takımda 3-4 futbolcunun ödemesinin yapılmadığını ifade ederek, "Takım şuanda fitness salonunda çalışıyor. Oynamayan futbolcular vardı. Dia falan, onlarla konuşmuşlar. İdmanını yapıyor. Yayıncı kuruluş yanlış yazmış ama hiçbir bilgi almadan yazmış. Kulüple hiçbir alakası yok. Takım idmana çıktı. Hoca idmanını yaptırıyor. Pazar günü maç var" diye konuştu.
- 20.4.2018 18:31
- Güncelleme: 20.4.2018 20:26
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TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 62
Yorum
çok gülDüm hahaha sen hâla Türk futboluna mi güveniyordun ki ?
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Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte rapor...
Toplam 35
Yorum
hakan açık yaraya buz uygulanması? kan boyası sürülmemesi? dikişlerin çok saçma görünmesi? bu tiyatroyu çok basit yapmış. inandırıcılık yok.
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Toplam 14
Yorum
EgriDogru Fenerin sahasi 20 mac kapatilsin, eyvallah. Ama S.Günesin durumunda büyük pay Tolganin. Tolga ceza almasin ok, ama payini asla unutmasin
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, futbolcuların idmana çıkmadığı iddialarını yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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