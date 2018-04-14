Kasımapaşa Karabükspor karşısında zorlanmadı – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Kasımapaşa karşısında zorlanmadı

    Kasımapaşa Karabükspor karşısında zorlanmadı

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında , Kardemir 'u 2-0 yendi.

    Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Kardemir 'u 55'inci dakikada Trezeguet ve 66'ncı dakikada Mensah'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 40'a yükseltirken, Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

    10'uncu dakikada gelişen sağ kanattan gelişen Kardemir Karabükspor atağında Hakan Aslantaş'ın ortasında arka direkte bulunan Murat'ın kafa vuruşu auta gitti.

    20'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Trezeguet, ceza sahası dışındaki Mensah'a pasını aktardı. Mensah'ın vuruşu farklı şekilde auta gitti.

    35'inci dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mbaye Diagane'nin vuruşu barajdan geri geldi. Dönen topta Diagne bu kez sol ayağıyla vurdu ancak Karabükspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

    40'ıncı dakikada kazanılan serbest vuruşta Mensah'ın vuruşu farklı şekilde auta gitti.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.

    55'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta İlhan Depe'nin yaptığı ortada arka direkte Trezeguet'in kafa vuruşu kaleci Çağlar'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

    66'ncı dakikada İlhan Depe'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Diagne, kaleci Çağlar'dan sıyrıldıktan sonra sağ çizgiden ortasını yaptı. Boş durumdaki Mensah'ın röveşatasında top ağlarla buluştu: 2-0.

    77'nci dakikada kazanılan kornerde Mensah'ın ortasında Diagne'nin gelişine yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:29
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