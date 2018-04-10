6222 Sayılı Sporda şiddet yasası değişiyor

Bein Sports'un haberine göre; '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un değişecek. Stadyumlarda görev alan özel güvenlik görevlilerinin yerine yeniden polis görevlendirilecek.

Değişen 6222 sayılı kanunda "spor alanı" tanımı da çeşitli değişikliklere uğrayacak. Eski tanımda yer alan 'yasa stadyumla sınırlı' kanunu, yeni yasada 'stadyum içi, stadyum dışı, stadyuma giden yol, taraftarın maç öncesi toplanma yerleri, dernek binaları, cafe ve barlar' geçerli olmak üzere değiştirilecek.

Stadyuma girişler pasaport kontrolü gibi geniş güvenlik önlemleri içerisinde yapılacak. Maçtan önce her taraftara GBT(Genel Bilgi Tarama) kontrolü yapılacak. Herhangi bir suçtan aranan kişiler stadyumlara giriş yapmaya çalıştığında orada tutuklanacak.