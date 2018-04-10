6222 Sayılı Sporda şiddet yasası değişiyor
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un değişeceği iddia edildi.
Bein Sports'un haberine göre; '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un değişecek. Stadyumlarda görev alan özel güvenlik görevlilerinin yerine yeniden polis görevlendirilecek.
Değişen 6222 sayılı kanunda "spor alanı" tanımı da çeşitli değişikliklere uğrayacak. Eski tanımda yer alan 'yasa stadyumla sınırlı' kanunu, yeni yasada 'stadyum içi, stadyum dışı, stadyuma giden yol, taraftarın maç öncesi toplanma yerleri, dernek binaları, cafe ve barlar' geçerli olmak üzere değiştirilecek.
Stadyuma girişler pasaport kontrolü gibi geniş güvenlik önlemleri içerisinde yapılacak. Maçtan önce her taraftara GBT(Genel Bilgi Tarama) kontrolü yapılacak. Herhangi bir suçtan aranan kişiler stadyumlara giriş yapmaya çalıştığında orada tutuklanacak.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 10:41
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Aykut Kocaman: Biz daha avantajlıyız
Toplam 9
Yorum
rte ersun yanal olaydı şampiyonliğu garantilediydi fb.valbuena,guilano,elmas,oğuz daha ne olsun.süper yetenekler varsa şampiyonluk var.
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Ekici de ‘tek yön’ kurbanı!
Toplam 5
Yorum
Ersin Topal ve Souza sanki iki yönlümü oynuyorlar onlarda hucum yapamıyor
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Aykut Kocaman: Biz daha avantajlıyız
Toplam 9
Yorum
murat1903 ya hakemlerle anca 2 puan gerimizde oluonuz gördük içeri girmyen topa gol verildiğini ofsayttan nasıl gol atıldığını hedef ofsayttan 1m gol
6222 Sayılı Sporda şiddet yasası değişiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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