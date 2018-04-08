Alanyaspor Akhisar 3-1 mağlup etti

Ligin düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Alanyaspor ile Süper Lig'de oynadığı son üç maçında da galibiyet göremeyen Akhisarspor kozlarını Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda paylaştı.

Saat 16.00'da başlayan ve Halis Özkahya'nın düdük çaldığı karşılaşmada ev sahibi Alanyaspor'a 3 puanı getiren golleri 24. ve 90+4. dakikalarda Emre Akbaba ve 44. dakikada Junior Fernandes kaydetti; Akhisarspor'un tek golü ise 90+2. dakikada Muğdat Çelik'ten geldi.

Alanyaspor bu galibiyetin ardından 31 puana ulaşarak ligin 14. sırasına yükselirken 11. sıradaki Akhisarspor 34 puanda kaldı.