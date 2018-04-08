Alanyaspor Akhisar 3-1 mağlup etti – Fotomaç – 08 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Akhisar 3-1 mağlup etti

    Alanyaspor Akhisar 3-1 mağlup etti

    Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Aytemiz sahasında Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

    Ligin düşme hattından uzaklaşmaya çalışan ile Süper Lig'de oynadığı son üç maçında da galibiyet göremeyen Akhisarspor kozlarını Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda paylaştı.

    Saat 16.00'da başlayan ve Halis Özkahya'nın düdük çaldığı karşılaşmada ev sahibi Alanyaspor'a 3 puanı getiren golleri 24. ve 90+4. dakikalarda Emre Akbaba ve 44. dakikada Junior Fernandes kaydetti; Akhisarspor'un tek golü ise 90+2. dakikada Muğdat Çelik'ten geldi.

    Alanyaspor bu galibiyetin ardından 31 puana ulaşarak ligin 14. sırasına yükselirken 11. sıradaki Akhisarspor 34 puanda kaldı.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alanyaspor Akhisar 3-1 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN